Уродженець Киргизії замість мобілізації вирішив придбати метадон та потрапив під суд

Чоловік знайшов наркотик у парку у місті Добропілля Покровського району Донецької області

Суд у Дніпрі ухвалив рішення щодо громадянина України киргизького походження, який ухилявся від мобілізації. Крім того, він зберігав метадон (синтетична наркотична речовина).

Про це стало відомо з відкритого реєстру судових рішень. Чоловік є непридатним до військової служби у мирний час (через плоскостопість) та обмежено придатним — у воєнний. Він пройшов ВЛК, яка визнала, що він може бути мобілізованим. Йому вручили повістку на відправку на службу у ЗСУ, за якою чоловік не з'явився. Після цього йому вдруге намагалися вручити повістку, але він від неї відмовився та не з'явився у зазначене в ній місце.

Замість цього чоловік, знайшов у парку у місті Добропілля Покровського району Донецької області згорток з кристалічною речовиною білого кольору (експертиза встановила, що там було 0,1794 г метадону). Розуміючи, що це, він поклав його в кишеню та рушив далі. Суд кваліфікував ці дії, як незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу для власного вживання без мети збуту.

Але зберігав він його недовго, а вжити не встиг — адже за 15 хвилин його зупинила поліція. Чоловік повідомив, що має при собі метадон.

Підсудний уклав угоду про визнання винуватості. Суд визнав його винним за двома статтями та призначив покарання:

за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) у виді позбавлення волі на строк 3 роки;

за ч. 1 ст. 309 КК України (придбання, зберігання наркотичних засобів без мети збуту) у виді обмеження волі на строк 1 рік.

Шляхом часткового складання призначених покарань чоловіку остаточно призначили покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки 1 місяць. Крім того, він має компенсувати витрати держави в сумі 1 893 гривні на експертизу речовини, що була в нього під час затримання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як суд покарав чоловіка з розумовою відсталістю, який ігнорував повістки. Він отримав їх аж шість.