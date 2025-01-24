Військовий перебував у частині напідпитку - його розкусили, а справу скерували до суду

Фігурант справи на засідання не з’явився

Суд Білопільського району Сумської області розглянув справу солдата, який перебував на території військової частини з ознаками алкогольного сп’яніння. Цей факт підтвердив результат медичного огляду.

До суду фігурант справи не прийшов, але свою вину визнав. Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, військовослужбовця солдата в умовах особливого періоду було виявлено на території тимчасового базування підрозділу військової частини під час виконання службових обов'язків з ознаками алкогольного сп'яніння.

Такими діями він порушив одразу кілька статей Статуту внутрішньої служби ЗСУ та Дисциплінарного статуту ЗСУ.

У судове засідання фігурант не з'явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи. Він подав заяву про розгляд справи без його участі і свою провину визнав.

У ході судового розгляду військовослужбовця визнали винним у скоєнні адміністративного правопорушення та присудили йому штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 гривень.

Також він має сплатити на користь держави 605 гривень судового збору. Штраф має бути сплачено не пізніше ніж через 15 днів з дня вручення ухвали.

Нагадаємо, столичний суд виніс вирок учаснику бойових дій, який проник у будинок до знайомого та скоїв крадіжку. Чоловік у такий дивний спосіб вирішив повернути борг.

Вже наступного дня його затримали поліціянти — він переховувся в будинку у знайомого. Він зізнався у скоєному та заявив, що не збирався продавати речі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що суд на Чернігівщині визнав винним громадянина України в ухиленні від призову на військову службу. При цьому раніше чоловіка було визнано "обмежено придатним".