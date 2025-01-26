Для тих, хто не боїться перешкод? Біля аптеки у Кам’янському помітили неправильний пандус (відео)

Деяким людям буде важко зайти в аптеку

У Кам'янському біля однієї з аптек помітили доволі цікавий пандус, який фактично важко використати за призначенням. Адже майже біля входу в аптеку він має щось на кшталт сходинки.

Про це пишуть у мережі, публікуючи відповідне відео. На кадрах видно, що пандус біля однієї з місцевих аптек Кам'янська закінчується сходинкою.

"Аптека, лівий берег. Дивіться, який пандус. Що робити людині на інвалідному кріслі?" — каже жінка на відео.

Зауважимо, що, окрім сходинки, пандус має ще й дивну перекладину, яка загрожує всю дорогу. Тобто ним фактично неможливо користуватись навіть батькам з колясками. При цьому аптека має кілька сходинок, і людям з інвалідністю чи з колясками буде складно в неї потрапити.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві відвідувачі одного з супермаркетів зафіксували голуба, який влаштувався біля ємностей із розсипними крупами. На опублікованому відео видно, як птах спокійно клює зерно, не звертаючи уваги на присутність людей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дніпрі помітили незвичну картину. Там багатодітна жінка прив’язала дітей до себе, щоб вони не загубилися. У мережі вже почали жартувати з цього приводу про квадроберів. Зазначається, що це сталося в торговому центрі "Аполло".