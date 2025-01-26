Для тех, кто не боится препятствий? Возле аптеки в Каменском заметили неправильный пандус (видео)

Некоторым людям будет тяжело зайти в аптеку

В Каменском возле одной из аптек заметили интересный пандус, который фактически трудно использовать по назначению. Ведь почти у входа в аптеку он имеет что-то вроде ступеньки.

Об этом пишут в сети, публикуя соответствующее видео. На кадрах видно, что пандус возле одной из местных аптек Каменска заканчивается ступенькой.

"Аптека, левый берег. Смотрите, какой пандус. Что делать человеку на инвалидном кресле?" – говорит женщина на видео.

Заметим, что, кроме ступеньки, у пандуса есть еще и странная перекладина, которая перекрывает всю дорогу. То есть, им фактически невозможно пользоваться даже родителям с колясками. При этом аптека имеет несколько ступенек, и людям с инвалидностью или колясками будет сложно в нее попасть.

Напомним, недавно в Николаеве посетители одного из супермаркетов зафиксировали голубя, который устроился возле емкостей с россыпной крупой. На опубликованном видео видно, как птица спокойно клюет зерно, не обращая внимания на присутствие людей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре заметили необычную картину. Там многодетная женщина привязала детей к себе, чтобы они не потерялись. В сети уже начали шутить по этому поводу о квадроберах. Это произошло в торговом центре "Аполло".