У Львові знайшли марсіанські кратери (відео)

Проїзна частина потребує ремонту

В той час, як у Чернівецькій області на ремонт менш як 10 кілометрів дороги хочуть витратити майже 274 мільйони гривень, а у Львові біля базару "Галицьке перехрестя" дорога нагадує марсіанську поверхню. Дорожнє полотно вкрите "кратерами".

Відео проїзної частини опублікував Telegram-канал "Типовий Львів". На кадрах можна побачити численні ями на дорозі, заповнені водою.

"Коли ніколи не бачили Марс, їдьте на базар "Галицьке перехрестя" – там купа кратерів. Дорога просто – суцільна лінія перешкод", — йдеться у підписі до відео.

Й справді, там безліч ям та вибоїн. Водії намагаються об'їхати їх, що є дуже складною задачею, а на деяких ділянках просто неможливо.

Поверхня настільки нерівна, а ями такі великі та глибокі, що дійсно нагадують поверхню Марсу. Кратери, фото яких можна знайти у мережі, роблять її нерівною.

Марсіанський кратер "Коперник"

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Хмельницькій області на утримання доріг державного значення виділять майже 439 мільйонів гривень. Відповідно до договору, кошти спрямують на обслуговування 561,9 кілометра автошляхів.

Також дороги хочуть ремонтувати й у прифронтовому Краматорську Донецької області. Очікувана вартість робіт становить 112,5 мільйонів гривень. А це майже 7 млн. грн за кілометр.