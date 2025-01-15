Зник з військовою формою. На Волині покарали колишнього військовослужбовця за крадіжку

Майже 10 тисяч гривень доведеться заплатити колишньому військовому з Волині за привласнення майна після самовільного залишення частини (СЗЧ). Чоловік після лікування у психіатричній лікарні не повернувся до місця служби, а поїхав додому.

Замість виконання військових обов'язків військовий майже два тижні перебував за місцем проживання. Крім того, він привласнив форму, яку йому видали та отримав майже 3 тисячі гривень зарплати за цей час. Про це стало відомо з рішення Волинського окружного адміністративного суду.

Розслідування показало, що військовий покинув частину більш ніж на 10 днів під час воєнного стану та не повідомив нікого про своє місцеперебування. За військову форму та інше майно, яке він не повернув, йому нарахували 6,3 тисячі гривень.

Спочатку військова частина просила чоловіка добровільно повернути всі кошти – 9,1 тисячі гривень за отриману зарплату та військове майно. Проте він не відреагував на ці звернення.

Після цього командування звернулося до суду, який і вирішив стягнути всю суму з колишнього військового. Зараз чоловіка вже звільнено з військової служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що військовому дали реальний термін за СЗЧ попри амністію. Вирок суду доволі серйозний.