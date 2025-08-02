І в ресторані поїсти, і на пляжі позасмагати. У скільки обійдеться відпустка в Одесі (відео)

Грошей піде чимало

Досить часто українці вважають, що відпочинок в Одесі коштує чималих грошей. Особливо, якщо винаймати номер в готелі в центрі міста та харчуватись у закладах, але чи дійсно це так.

Один з користувачів вже поділився своїм досвідом відпочинку у Тік Ток. За словами Іллі, він провів в Одесі п'ять днів і витратив на це понад 20 тисяч грн.

Юнак каже, що найдорожчою вийшла оренда житла, а саме номер в готелі на 4 ночі — 8 900 грн. До слова, на відео блогер показав житло і воно без новітнього ремонту чи гарного виду. Його головна перевага — розташування, в центрі Одеси.

Зауважимо, що, який саме номер та де орендував юнак невідомо, однак вартість стандартного номера в Одесі дійсно може сягати до 9 тисяч грн.

На квитки з Києва хлопець витратив 1 200 грн. До пляжу юнак добирався на таксі, адже готель був досить далеко від узбережжя, і на це пішло 1100 грн. Снідав Ілля в готелі, аби трохи зекономити, і на це витратив 1 500 грн.

На ресторани, де блогер зазвичай вечеряв, було витрачено 3 000 грн. З розваг хлопець відвідував парк атракціонів — 700 грн. На каву та снеки пішло 1 000 грн. Такж досить багато юнак витратив під час закупів на культовому ринку "Привоз" — 4 500 грн.

За словами юнака, за п'ять днів та чотири ночі в Одесі він витрати 21 900. У коментарях користувачі шоковані такими сумами, а особливо ціною житла. Хтось зауважив, що в Одесі можна відпочивати набагато дешевше та з комфортом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що море в Одесі нагадує болото і відлякує відпочивальників.