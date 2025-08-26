Річку свідомо отруюють? Що приховують про масову загибель риби в Хмельницькому (відео)

Поліція розпочала збирати мертву рибу, проте є нюанс…

У Хмельницькому виявили масову загибель риби в річці поблизу парку ім. Чекмана. Подія набула розголосу серед містян, однак реакція офіційних структур виявилася млявою та вибірковою.

24 серпня, у день святкування Дня Незалежності України, мешканці помітили, як річкою пливуть сотні мертвих риб, зазначила ГО "Річки Хмельниччини". Місцеві активісти пов'язують трагедію з діяльністю одного з підприємств, яке могло здійснити скиди у водойму.

Водночас телеканал "Місто", що має значний вплив на інформаційний простір Хмельницька, не поспішав повідомляти про екологічну катастрофу, зосередившись на "позитивних новинах" — флешмобах та урочистостях.

Як згодом написав активіст Павло Везденецький, 26 серпня слідчо-оперативна група розпочала збір мертвої риби. Проте, як зазначив він, фіксація відбувалася без використання відеозасобів поліції.

Отже, у суді ці докази й розміри збитків будуть відхилені, як "неналежні". Павло Везденецький

Контраст між байдужим ставленням правоохоронців до екологічного злочину і активністю на дрібних порушеннях впадає в око. Напередодні поліція з боді-камерами перевіряла торговців на базарі, знімала літніх жінок, що продавали кріп чи кавуни, тоді як масштабна екологічна катастрофа залишилася майже поза увагою.

Місцеві жителі обурені: замість прозорого розслідування та обліку збитків, які нанесені довкіллю та громаді, вони бачать замовчування проблеми.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні на кількох водоймах зафіксували масову загибель риби. Не оминула проблема й Кривий Ріг — місцеві жителі повідомляють про мертвих карасів і навіть велику щуку. Уся риба була дорослою.