Реку сознательно отравляют? Что скрывают о массовой гибели рыбы в Хмельницком (видео)

Полиция начала собирать мертвую рыбу, но есть нюанс…

В Хмельницком обнаружили массовую гибель рыбы в реке вблизи парка им. Чекмана. Событие получило огласку среди горожан, однако реакция официальных структур оказалась вялой и выборочной.

24 августа, в день празднования Дня Независимости Украины, жители заметили, как по реке плывут сотни мертвых рыб, отметила ОО "Реки Хмельнитчины". Местные активисты связывают трагедию с деятельностью одного из предприятий, которое могло совершить сбросы в водоем.

В то же время телеканал "Город", оказывающий значительное влияние на информационное пространство Хмельницка, не спешил сообщать об экологической катастрофе, сосредоточившись на "позитивных новостях" — флешмобах и торжествах.

Как впоследствии написал активист Павел Везденецкий, 26 августа следственно-оперативная группа приступила к сбору мертвой рыбы. Однако, как отметил он, фиксация проходила без использования видеосредства полиции.

Следовательно, в суде эти доказательства и размеры ущерба будут отклонены как "ненадлежащие". Павел Везденецкий

Контраст между равнодушным отношением правоохранителей к экологическому преступлению и активностью на мелких нарушениях бросается в глаза. Накануне полиция с боди-камерами проверяла торговцев на базаре — снимала пожилых женщин, продававших укроп или арбузы, в то время как масштабная экологическая катастрофа осталась почти без внимания.

Местные жители возмущены: вместо прозрачного расследования и учета ущерба, нанесенного окружающей среде и общине, они видят умолчание проблемы.

Ранее Телеграф сообщал, что в Украине на нескольких водоемах зафиксировали массовую гибель рыбы. Не обошла проблема и Кривой Рог — местные жители сообщают о мертвых карасях и даже большой щуке. Вся рыба была взрослой.