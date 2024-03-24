Навіть не думай про це: Британія висунула Путіну суворе попередження через теракт в "Крокус Сіті Холі"

Британія бачить, якими мотивами керується Путін

Велика Британія висунула путінському терористичному режиму суворе попередження на тлі теракту в підмосковному "Крокус Сіті Хол". Лондон вимагає від російського диктатора Володимира Путіна в жодному разі навіть не думати про ескалацію війни в Україні під прикриттям цього теракту.

Про це пише британське видання The Telegraph із посиланням на власне високопоставлене джерело в британських силових службах. За словами джерела, Лондон бачить мотиви, які керують Путіним.

"Відчайдушне бажання Путіна перекласти все це на Україну не є дивним, оскільки він намагається ще більше обдурити російський народ, вдаючи, що всередині Росії немає незгоди. Він не повинен використовувати цей сфабрикований зв’язок як будь-який привід для посилення своєї незаконної війни в Україні", – сказав виданню співрозмовник.

Голова Комітету закордонних справ Палати громад від консерваторів Алісія Кернс сказала, що російські терористи вже розповсюджують діпфейкові відео нібито з українськими високопосадовцями, у яких вони "беруть відповідальність" за теракт. За її словами, таким чином терористи намагаються звинуватити Україну та виправдати майбутні спроби ескалації війни та подальші воєнні злочини путінського режиму.

"Немає жодних ознак будь-якого зв’язку з Україною, ані будь-яких достовірних підстав припускати їхню причетність", – резюмувала Кернс.

У п’ятницю, 22 березня, у ТЦ "Crocus City Hall" нібито 5 терористів влаштували стрілянину, у якій станом на 14:00 24 березня загинуло вже 174 особи. Зранку 23 березня повідомили, що поліція РФ зупинила авто зі стрілками з московського "Крокус Сіті", частина з них втекла. Затримано чотирьох громадян Таджикистану, вони нібито намагалися перетнути кордон з Україною.

"Телеграф" проаналізував, що про теракт у Crocus City Hall написали західні ЗМІ. Основна версія — за нападом на концертний зал стоїть "Ісламська держава-Хорасан", відома як ІДІЛ-К. Це філія угруповання, що базується в Афганістані. Пізніше терористи ІДІЛ виклали відео з бодікамери одного з нападників як підтвердження того, що саме вони скоїли атаку на ТРЦ. Проте російський диктатор Володимир Путін та його оточення вперто намагаються звинуватити Україну.