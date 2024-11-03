Студентка роздяглась до гола в Ірані: що з нею сталось, існує кілька версій (відео)

Дівчина протестувала проти носіння хіджабу

В Ірані в Тегерані студентка роздяглась до спідньої білизни на знак протесту проти жорстокого примусу до носіння хіджабу в навчальному закладі. І вже через кілька хвилин її затримала поліція.

Як повідомляє видання Euronews, інцидент стався на території Ісламського університету Азад. Зазначається, що однією з причин такої поведінки іранської жінки було цькування її у стінах навчального закладу за носіння хіджабу.

За словами Hengaw, перед цим протестом охорона університету нібито розірвала одяг студентки факультету дослідницьких наук. А вже потім жінку затримали силовики.

На тлі цього правозахисники з Amnesty закликали владу Ірану "негайно та беззастережно" звільнити студентку. А також захистити її від можливих тортур та жорстокого поводження.

"Звинувачення в побитті та сексуальному насильстві щодо неї під час арешту потребують незалежного та неупередженого розслідування. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", — додали правозахисники.

За словами директора університету зі зв’язків з громадськістю Саєда Аміра Махджуба, співробітники служби безпеки передали студентку поліції після її протесту. Він також заперечив будь-яку фізичну сутичку та насильство, наголошуючи, що первинні розслідування показують — дівчина буцімто страждає на психологічний розлад і переживає сильний стрес.

Водночас деякі ЗМІ писали, що жінку затримали агенти розвідки та відвезли в невідомому напрямку. А місцева газета стверджує, що іранську студентку перевели до психіатричної лікарні.

Зауважимо, у квітні цього року в Ірані з’явився правоохоронний орган, який стежить за носінням жінками хіджабу. Усі жінки в публічних місцях мають носити спеціальний одяг, а також вдома, коли присутній хтось, окрім чоловіка та дітей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в кінці жовтня в Тегерані прогриміли вибухи, тоді писали про атаку з боку Ізраїля.