Студентка разделась до гола в Иране: что с ней произошло, существует несколько версий (видео)

Девушка протестовала против ношения хиджаба

В Иране в Тегеране студентка разделась до нижнего белья в знак протеста против жестокого принуждения к ношению хиджаба в учебном заведении. И уже через несколько минут ее задержала полиция.

Как сообщает издание Euronews, инцидент произошел на территории Исламского университета Азад. Отмечается, что одной из причин такого поведения иранской женщины была травля ее в стенах учебного заведения за ношение хиджаба.

По словам Hengaw, перед этим протестом охрана университета якобы разорвала одежду студентки факультета исследовательских наук. А потом женщину задержали силовики.

На фоне этого правозащитники из Amnesty призвали власти Ирана "немедленно и безоговорочно" освободить студентку. А также защитить ее от возможных пыток и жестокого обращения.

"Обвинения в избиении и сексуальном насилии в отношении нее во время ареста нуждаются в независимом и беспристрастном расследовании. Виновные должны быть привлечены к ответственности", — добавили правозащитники.

По словам директора университета по связям с общественностью Саеда Амира Махджуба, сотрудники службы безопасности передали студентку полиции после ее протеста. Он также отрицает любую физическую расправу и насилие, отмечая, что первичные расследования показывают — девушка якобы страдает психологическим расстройством и испытывает сильный стресс.

В то же время, некоторые СМИ писали, что женщину задержали агенты разведки и увезли в неизвестном направлении. А местная газета утверждает, что иранскую студентку перевели в психбольницу.

Заметим, что в апреле этого года в Иране появился правоохранительный орган, который следит за ношением женщинами хиджаба. Все женщины в публичных местах должны носить специальную одежду, а также дома, когда присутствует кто-то, кроме мужа и детей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в конце октября в Тегеране прогремели взрывы, тогда писали об атаке со стороны Израиля.