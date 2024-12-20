Дружина Асада захотіла розлучення та виїхати з Росії – ЗМІ

Пара прожила разом 24 роки, у них – троє дітей

Дружина колишнього сирійського диктатора Башара Асада Асма Аль-Асад, невдоволена умовами, які їй надали у Москві, та подала на розлучення, щоб вирушити на батьківщину – до Лондона.

Асма, яка народила Асаду трьох дітей, попросила спеціальний дозвіл залишити Росію. Про це повідомляє CNN Türk.

"Дружина Башара Асада, з якою він одружений 24 роки, подає на розлучення. Асмі Асад не сподобалися умови життя в Москві, і вона хоче переїхати до Лондона", — пише телеканал.

Також повідомляється, що з цією метою дружина найбагатшого біженця в історії звернулася до російських судів та попросила спеціальний дозвіл залишити Російську Федерацію. Заява, як і раніше, перебуває на етапі розгляду.

За даними видання, на Башара Асада в Росії було накладено серйозні обмеження: йому заборонили виїжджати з Москви та вести будь-яку політичну діяльність. Крім того, російська влада заморозила колишньому диктатору доступ до його активів та фінансових ресурсів. Прохання про притулок його брата Махіра Асада все ще розглядається.

Що відомо про дружину Башара Асада

Після державного перевороту в Сирії президент країни Башар Асад поспішно втік із Дамаска за підтримки росіян. А його дружина Асма аль-Асад та троє дітей виїхали із Сирії трохи раніше. Асаду та його сім’ї надали притулок у Москві.

Відомо, що Башар Асад одружився зі своєю обраницею Асмою аль-Асад через рік після свого обрання на перший президентський строк. Її сім’я походить із сирійського міста Хомс. Асма — дочка шановного лікаря-кардіолога, вихідця з сирійських сунітів, а її мати Сахар Отрі аль-Ахрас була дипломаткою.

Асма аль-Асад народилася в Лондоні 11 серпня 1975 року, зараз їй 49 років. Після університету вона працювала у різних банках та великих компаніях, а потім у 2000-му році повернулася до Сирії. Там вона вийшла заміж за Башара Асада. У цьому шлюбі 2001 року у них народився син Хафез, 2003 року — дочка Зейн, а 2004 року ще один син Карім. Тим часом батьки Асми Асад залишилися жити у Лондоні.

2017 року діти Башара Асада відпочивали в окупованому Росією Криму. Їх приймали у дитячому центрі "Артек". І як розповів пізніше директор центру, для дітей сирійського диктатора жодних винятків не робили та взагалі не знали, що це діти сирійського президента — друга Путіна.

Нагадаємо, 16 грудня Башар Асад опублікував свою першу заяву після втечі до Москви. Він стверджує, що не думав про втечу. За його словами, російська база Хмеймім у Латакії, куди він приїхав для координації дій з "російськими союзниками", нібито зазнала масованого удару безпілотниками, після чого з Москви надійшло прохання про організацію термінової евакуації ввечері 8 грудня.