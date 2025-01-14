Рейтинг розміру грудей у світі. На якому місці Україна

У 23 країнах жінки мають малий розмір грудей

Названо країни, де проживає найбільше жінок з великим та маленьким розміром грудей. Україна у цьому рейтингу посіла 31 місце.

Про це свідчать дані порталу Data Pandas. Зазначається, що у 23 країнах, в основному в Африці та Південно-Східній Азії, розмір жіночих грудей найменший.

Які країни на вершині рейтингу

1 місце: Норвегія — 3-4 розмір;

2 місце: США, Ісландія, Великобританія — 3 розмір;

3 місце: Росія, Канада, Австралія, Колумбія, Болгарія, Польща, Фінляндія, Швеція — 2-3 розмір;

Україна у цьому рейтингу займає 31 місце, адже тут переважає перший та другий розміри, тобто А-В. У країн рекордсменок, це другий та треті розміри, відповідно В-С.

Згідно з мапою, у Канаді більшість жінок має третій розмір грудей, а в Норвегії 3-4 розміри. Найменші розміри грудей спостерігаються в країнах Африки та Південно-Східній Азії. Експерти припускають, що це значною мірою пов’язано як з генетикою, оскільки жінки в цих регіонах, як правило, менші загалом, так і з тим фактом, що жінки в цих регіонах часто ведуть більш активний спосіб життя, ніж у розвинених країнах.

Науковці наголосили, що розмір грудей унікальний у кожної жінки. Він залежить від багатьох факторів, включаючи генетику, харчування та дієту, вагу та індекс маси тіла (ІМТ) тощо. Додамо, що цей рейтинг даних включає не всі країни світу.

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