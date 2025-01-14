Рейтинг размера груди в мире. На каком месте Украина

В 23 странах женщины имеют маленький размер груди

Названы страны, где проживает больше женщин с большим и маленьким размером груди. Украина в этом рейтинге заняла 31-е место.

Об этом свидетельствуют данные портала Data Pandas. Отмечается, что в 23 странах, в основном в Африке и Юго-Восточной Азии, размер женской груди наименьший.

Какие страны на вершине рейтинга

1 место: Норвегия – 3-4 размер;

2 место: США, Исландия, Великобритания — 3 размер;

3 место: Россия, Канада, Австралия, Колумбия, Болгария, Польша, Финляндия, Швеция – 2-3 размер;

Украина в этом рейтинге занимает 31 место, ведь здесь преобладает первый и второй размеры, то есть А-В. У стран рекордсменок это второй и третьи размеры, соответственно В-С.

Согласно карте, в Канаде большинство женщин имеют третий размер груди, а в Норвегии 3-4 размера наблюдаются в странах Африки и Юго-Восточной Азии. в этих регионах, как правило, меньше в целом, так и с тем фактом, что женщины в этих регионах часто ведут более активный образ жизни, чем в развитых странах.

Ученые отметили, что размер груди уникален у каждой женщины. Он зависит от многих факторов, включая генетику, питание и диету, вес и индекс массы тела (ИМТ). Этот рейтинг данных включает не все страны мира.

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