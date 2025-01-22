Після розмови із Зеленським Фрідман анонсував інтерв'ю з Путіним

Він є одним з найвідоміших подкастерів у світі і бере інтерв'ю у багатьох зірок

Американський подкастер і науковець Лекс Фрідман повідомив про плани взяти інтерв'ю у президента РФ Володимира Путіна. Про це він розповів під час зустрічі з ведучим Джо Роганом. На початку січня 2025 року Фрідман провів інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я поїду в Росію, щоб взяти інтерв'ю у Володимира Путіна", – заявив Фрідман. Як і під час інтерв'ю з Зеленським, він зазначив, що вважає своєю метою "досягнення миру".

Фрідман – відомий американський спеціаліст з інформатики та дослідник штучного інтелекту, який народився в Чкаловську, Таджицька РСР. У 1994 році, коли йому було 11 років, його родина переїхала до США. Чоловік має україно-російське походження. Його батьки народились у Києві, а дід воював за Україну.

Подкаст Фрідмана, який стартував у 2018 році, налічує понад 4,5 мільйона підписників на YouTube. У своїх випусках він обговорює теми штучного інтелекту, науки, технологій, історії та філософії з провідними науковцями, політиками та підприємцями.

Серед гостей подкасту – музикант Є (раніше відомий як Каньє Вест), шаховий гросмейстер Магнус Карлсен, підприємці Рей Даліо, Джек Дорсі, Ілон Маск та Марк Цукерберг.

Лекс Фрідман здобув докторський ступінь з електротехніки та комп'ютерної інженерії в Університеті Дрекселя у 2014 році. Зараз він працює науковим співробітником Массачусетського технологічного інституту (MIT).

Раніше "Телеграф" також писав, чому Зеленський лаявся в інтерв'ю і що треба зрозуміти глядачам. Психологиня Світлана Чуніхіна проаналізувала поведінку президента під час розмови з Лексом Фрідманом.