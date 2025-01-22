После разговора с Зеленским Фридман анонсировал интервью с Путиным

Он является одним из самых известных подкастеров в мире и берет интервью у многих звезд.

Американский подкастер и учёный Лекс Фридман сообщил о планах взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Об этом он рассказал во время встречи с ведущим Джо Роганом. В начале января 2025 Фридман провел интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я поеду в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина", – заявил Фридман. Как и во время интервью с Зеленским, он отметил, что считает своей целью "достижение мира".

Фридман – известный американский специалист по информатике и исследователь искусственного интеллекта, родившийся в Чкаловске, Таджикская ССР. В 1994 году, когда ему было 11 лет, его семья переехала в США. У мужчины есть украино-российское происхождение. Его родители родились в Киеве, а дед воевал за Украину.

Подкаст Фридмана, стартовавший в 2018 году, насчитывает более 4,5 миллиона подписчиков на YouTube. В своих выпусках он обсуждает темы искусственного интеллекта, науки, технологий, истории и философии с ведущими учеными, политиками и предпринимателями.

Среди гостей подкаста – музыкант Е (ранее известный как Канье Вест), шахматный гроссмейстер Магнус Карлсен, предприниматели Рэй Далио, Джек Дорси, Илон Маск и Марк Цукерберг.

Лекс Фридман получил докторскую степень по электротехнике и компьютерной инженерии в Университете Дрекселя в 2014 году. В настоящее время он работает научным сотрудником Массачусетского технологического института (MIT).

Ранее "Телеграф" также писал, почему Зеленский ругался в интервью и что нужно понять зрителям. Психологиня Светлана Чунихина проанализировала поведение президента во время беседы с Лексом Фридманом.