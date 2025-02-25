"Евросоюз попал в тупик": Эрдоган рассказал, что его может "спасти"

"Европа в тупике": Эрдоган предложил выход из кризиса

Президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал современное состояние Европейского Союза и предложил свое видение выхода из кризиса. Турецкий лидер считает, что Евросоюз оказался в "тупике", из которого его может вывести только полноправное членство Турции.

"Только Турция, полноправное членство Турции может спасти Европейский союз от тупика, в который он попал, – от экономики до обороны, от политики до международной репутации", – заявил Эрдоган. Его слова цитирует информагентство "Анадола".

Турецкий президент отметил ослабление позиций либеральной демократии в европейских странах. "Либеральная демократия, которую когда-то представляли как лекарство против всех проблем, сегодня потеряла былую силу, былую репутацию и влияние. Она не в состоянии проложить курс для общества, придать политике смысл, внушить людям надежду и уверенность", – сказал он.

По словам Эрдогана, в западных странах, особенно в Европе, наблюдается рост ультраправых движений с антииммигрантскими и исламофобскими настроениями. По его мнению, подтверждают это результаты недавних выборов в европейских странах.

"Политика, как и жизнь, не воспринимает вакуум. Именно такая ситуация сложилась сегодня на Западе. Как видно из недавних выборов, ультраправые демагоги заполняют вакуум в европейских демократиях", – отметил президент Турции.

Следует напомнить, что Турция получила статус кандидата на вступление в ЕС еще в 1999 году, а переговоры о членстве начались в 2005 году. Однако процесс вступления затормозился из-за критики со стороны Европейского парламента по поводу состояния демократии, верховенства права и соблюдения основных прав в Турции.

В мае 2021 года Европарламент принял резолюцию, в которой отметил, что отношения между ЕС и Турцией "оказались на историческом минимуме". Евродепутаты констатировали удаление Турции от ценностей и стандартов ЕС. Сам Эрдоган после того заявил, что Турция больше не надеется на Евросоюз, у дверей которого ее заставили ждать 60 лет.

Также ранее "Телеграф" писал, что Эрдоган сделал "идеальное" предложение о мирных переговорах Украины и России. Глава Турции подчеркнул, что его страна и дальше будет поддерживать полную территориальную целостность Украины.