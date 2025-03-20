Компліменти Зеленському та загравання з Путіним: чим зараз займається експрезидент США Буш та як виглядає

Буш підтримує Україну у війні з Росією

Джордж Буш-молодший — 43-й президент Сполучених Штатів Америки, який був на посаді протягом двох термінів, у 2001-2009 роках. За його президентства стався наймасштабніший за кількістю жертв у світі теракт, а також війна в Афганістані для повалення ісламістського руху "Талібан". Після своєї каденції політик не часто з'являвся на публіці, хоча був на інавгурації Дональда Трампа.

"Телеграф" розповість найголовніше про діяльність експрезидента США, і чим він займається зараз.

Що відомо про Джорджа Буша-молодшого

Майбутній президент народився у Нью-Гейвені у 1946 році. Навчався на історичному факультеті в Єльському університеті та протягом 5 років служив в Національній гвардії Техасу. Зокрема, був пілотом літака F-102, але потім не захотів продовжувати військову кар'єру.

Певний час Джордж Буш-молодший пробував себе у нафтовому бізнесі, але успіхів у цьому не мав. Тож чоловік вирішив йти у політику. У 1994 році Джордж став губернатором Техасу і добре проявив себе на цій посаді. Тож у 1998 році Буш-молодший знову отримав підтримку виборців, вдруге очоливши штат.

Джордж Буш-молодший був губернатором Техасу, фото Getty Images

У 2000 році Джордж взяв участь у президентських виборах, в яких переміг. Однак це супроводжувалось скандалом, оскільки в Техасі знайшли непідраховані бюлетені, в яких люди зробили вибір у бік опонента Буша — Альберта Гора. Згодом з'ясувалось, що Гор переважав Буша на 500 тисяч голосів, але останнє слово було за колегією виборців, яка обрала президентом Джорджа.

На посаді президента Буш влаштував програму заниження податків на 1,3 трильйона доларів, підтримував акти "Акт заборони абортів частково народжених", "Засновані на вірі ініціативи добробуту", "Компроміс пальмової неділі". Також політик був проти одностатевих шлюбів у США і підтримував рівність усіх рас.

Джордж Буш-молодший був президентом США двічі, фото Getty Images

У 2001 році за часів президентства Буша відбувся наймасштабніший теракт у світі за кількістю жертв. Тоді терористи-смертники з повітря атакували два хмарочоси Нью-Йорка, унаслідок чого загинуло близько 3 тисяч людей. Відповідальність за злочин взяло на себе терористичне угруповання "Аль-Каїда", зокрема Осама бен Ладен.

Так Джордж оголосив про боротьбу з міжнародним тероризмом і почав війну проти Афганістану, щоб ліквідувати радикальний рух "Талібан". У 2003 році США оголосили війну проти Іраку, щоб повалити режим Саддама Хусейна, якого звинувачували у фінансування тероризму. Через 3 роки іракського диктатора затримали й згодом стратили. А Осаму бен Ладена ліквідували у 2011 році в Пакистані.

Джордж Буш-молодший боровся з міжнародним тероризмом, фото Getty Images

Під час президентства Буша-молодшого США вийшли з договору про обмеження систем протиповітряної оборони, який діяв протягом 20 років і був підписаним з СРСР. Також він заявив, що Америка втручатиметься у події інших країн, щоб забезпечити демократію.

Джордж підтримував інтеграцію України до НАТО і хотів створити спеціальну програму для нашої країни та Грузії. Але тоді Німеччина та Франція виступили проти цієї ініціативи. Буш підтримував Помаранчеву революцію та партнерські стосунки з третім президентом Віктором Ющенком.

Де зараз Джордж Буш-молодший

Загалом колишній американський президент періодично дає інтерв'ю та бере участь у міжнародних заходах. У 2022 році політик засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Він зазначив, що це є ознакою серйозної безпекової кризи в Європі ще з часів Другої світової війни.

У 2001 році Буш мав зустріч з Путіним і тоді його запитали, чи він довіряє російському диктатору. На той момент відповідь американського лідера була позитивною, і пояснив він це так: "Бо подивився в його очі та побачив його душу".

Джордж Буш-молодший і Путін у 2006 році, фото Getty Images

Однак у 2023 році на Ялтинській міжнародній конференції Буш заявив, що його думка про Путіна змінилась.

"Якби я подивився в його очі під кінець президентства, я побачив би інше. Він був інфікований владою і потягом до грошей", — сказав політик.

Політика також не здивувало, що Росія вторглась в Україну. На думку експрезидента, диктатор скористався слабкістю України.

"Я не здивувався, що він може скористатися слабкістю України задля відновлення Радянського Союзу. Він також за слабкість розглядав й вихід наших військ з Афганістану. Ми без потреби вийшли звідти й всі у світі подумали: "Що ж це за американці, чорт забирай?!", — казав Буш.

Джордж Буш-молодший у 2025 році, фото Getty Images

Джордж також позитивно висловився про українського президента Володимира Зеленського.

"Знаєте, що вражає американців? Зеленський! Він — крутий хлопець, справжній "техасець", як його в нас називають", — зазначив Буш-молодший.

Інтерв'ю Буша під час Ялтинської конференції

Також Буша запитали, що він думає про загибель воєнного злочинця Євгена Пригожина в авіакатастрофі. Зокрема, чи його не здивувала ця подія. Виявилось, що Пригожин обслуговував політика як офіціант, коли той був у Санкт-Петербурзі на зустрічі з Путіним у 2006 році. Так Буш назвав злочинця "шеф-кухарем" кремлівського диктатора.

"Ні, що мене шокує, то це те, що днями я побачив фотографію з саміту G8 у Санкт-Петербурзі, де він був хлопцем, який подавав мені їжу", — сказав Буш.

Також політик зіронізував, що йому вдалося вижити після тієї вечері в Росії: "Все, що я знаю, це те, що я вижив".

Пригожин обслуговував Буша-молодшого під час зустрічі з Путіним, фото Getty Images

Востаннє Буша бачили на публіці у січні 2025 році під час інавгурації Дональда Трампа разом з дружиною Лорою. Він стояв на заході поруч з іншими колишніми лідерами Америки.

Джордж Буш-молодший з дружиною Лорою на інавгурації Трампа, фото Getty Images

Джордж Буш-молодший з дружиною Лорою на інавгурації Трампа, фото Getty Images

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