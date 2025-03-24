Байден уперше з’явився на публіці: чим він займається після президенства (фото, відео)

Колишній президент США разом із дружиною Джилл провів романтичний вечір у Нью-Йорку – подробиці виходу.

Джо Байден, 46-й президент США, уперше з’явився на публіці після повернення Дональда Трампа до Білого дому. Разом із дружиною Джилл він відвідав одну з найочікуваніших театральних прем’єр року — постановку "Отелло", де головні ролі виконали зірки Голлівуду Дензел Вашингтон і Джейк Джилленгол.

Як повідомляє видання Daily Mail, подія стала справжньою несподіванкою для прихильників: екс-президент обрав не політичну арену, а культурний вечір на Бродвеї. Вибір саме цієї п’єси Шекспіра, сповненої драматизму й глибини, символічно відображає складний шлях Байдена в політиці, де він не раз стикався з особистими та професійними випробуваннями.

Вечір видався особливим не лише через театральну подію. Подружжя Байденів влаштувало романтичне побачення, завершивши його на даху хмарочоса в самому серці Мангеттена. Джилл вразила публіку елегантною бірюзовою сукнею, що підкреслила її стиль, тоді як Джо обрав класичний смокінг, додавши образу стриманої вишуканості.

Джо Байден з дружиною / gettyimages

Фото пари, зроблене на тлі нічного Нью-Йорка, швидко стало вірусним завдяки допису Джилл в Instagram із простим, але теплим підписом: "Вечір побачення!".

Цей вихід став не лише демонстрацією міцного зв’язку подружжя, а й нагадуванням про людяність Байдена, який нещодавно став прадідусем. Після завершення президентського терміну він, здається, насолоджується можливістю жити поза суворими рамками політики.

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