Країна не втрачає часу

Росія може напасти на країни НАТО до 2030 року. Литва готується до можливого наступу РФ.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, відповідаючи на запитання журналістів. Він додав, що якщо з Росії знімуть санкції, її агресія щодо країн НАТО може прискоритися. За його словами, протягом наступних 4-5 років у країні активно створюватимуть підрозділи, які забезпечать усім необхідним для відбиття можливої агресії.

"Наш розрахунок: якщо сценарій буде таким, у нас ще є десь чотири-п'ять років. Якщо санкції знімуть, матимуть ще менше часу підготуватися до наступного етапу агресії. Ситуація серйозна, але гадаю, у нас є всі засоби, щоб впоратися — ухвалити рішення та підготуватися", — зазначив Науседа.

Як повідомляв "Телеграф", Декер Евелет, асоційований аналітик CNA, некомерційної дослідницької організації у Вашингтоні попередив, що нова російська балістична ракета середньої дальності "Орєшнік", становить серйозну загрозу для НАТО. Навіть без ядерного озброєння. Системи протиракетної оборони, здатні зупинити "Орєшнік", такі як Arrow 3 і SM-3 Block IIA, є дуже обмеженими.