В Кремле прокомментировали визит Дмитриева в США

В Кремле сказали, что работа в Вашингтоне будет продолжаться

Переговоры представителя Путина Кирилла Дмитриева в Вашингтоне оценивают в Кремле с "осторожным оптимизмом". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга для журналистов.

По словам Пескова, контакты главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в столице США имеют особый вес для Москвы, и работа в этом направлении будет продолжаться и дальше. "Контакты Дмитриева в Вашингтоне очень важны, работа будет продолжаться", — подчеркнул спикер Путина.

Песков также опроверг появившуюся в американских медиа информацию о том, что окружение действующего президента США Дональда Трампа советует ему избегать прямых разговоров с Путиным. "В СМИ публикуется много фейков", — так прокомментировал эти сообщения представитель Кремля.

По поводу возможного прекращения огня в Украине Песков отметил, что президент РФ поддерживает эту идею, однако "есть много нюансов", которые нуждаются в обсуждении. Вопрос гарантий безопасности для Украины в Кремле прокомментировали так: "Пока говорить о какой-либо конкретике в этом контексте невозможно".

Отдельно Песков коснулся состояния экономики РФ, заявив, что российская экономика остается "крепкой и успешно развивающейся", однако потребуются дополнительные усилия из-за нестабильности в мире.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что посланец Путина Дмитриев после встреч в США заявил, что там "слышат позицию России". Что известно о переговорах.