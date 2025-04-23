Путіна можуть арештувати в 600 км від України: яка країна ближче всіх до цього

МКС видав ордер на арешт глави РФ 17 березня 2023 року

Арешт Володимира Путіна за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом (МКС) зобов'язані здійснити всі країни, що ратифікували цей статут. Це могло б стати реальністю, якщо глава Росії опиниться на території однієї з цих 123 держав.

"Телеграф" запитав у штучного інтелекту, в якій країні найбільш ймовірним є арешт Путіна. На це впливає низка політичних та практичних факторів.

Юридичний аспект

Ордер на арешт Путіна видав МКС, тому основними кандидатами для його виконання є насамперед країни-члени цього суду. Це — Німеччина, Франція, Велика Британія, Канада, Австралія, Польща, Нідерланди та інші. Якщо російський лідер опиниться на території однієї з них (чого він уникає), теоретично його могла б заарештувати кожна з цих країн. Проте не всі готові до цього.

Політична воля та ставлення до Росії

Деякі країни-члени МКС, наприклад, ПАР чи Індія, мають тісні відносини з Росією. Через це вони можуть не заарештувати Путіна, якщо той опиниться на їхній території. Як відомо, ПАР запрошувала Путіна на саміт БРІКС, але він не поїхав, і тому залишається лише розмірковувати, чи заарештували б його там. А ось Монголію, яка також є членом МКС не заарештувала російського лідера під час його нещодавнього візиту.

Більш схильними виконати ордер є країни, які активно виступають проти дій Путіна, зокрема щодо війни, яку він веде проти України. Серед таких ШІ називає країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія), Польща, Німеччина, Нідерланди та інші європейські держави.

Путін не поїде до країн, де є ризик арешту

Глава Росії не стане ризикувати та відвідувати країни, де є високий ризик арешту. Ймовірно він обмежить свої поїздки країнами, які не є членами МКС (наприклад, Китай, Індія, США) або тими, що не будуть виконувати ордер через дружні відносини з РФ. Щоб арешт Путіна міг статися, необхідно щоб він опинився у країні-члені МКС, яка готова виконати ордер.

Яка країна є найбільш ймовірним кандидатом на арешт Путіна

На думку нейромережі, це — Німеччина. Її аргументи — ця країна має сильну правову систему і чітко дотримується міжнародних зобов’язань. Крім того, Німеччина активно підтримує Україну. Ба більше міністр юстиції Німеччини публічно заявляв, що Путіна заарештують, якщо він опиниться на території його країни.

Серед інших країн, де могли б заарештувати Путіна ШІ назвав:

Нідерланди (де розташований МКС у Гаазі),

Польщу (яка межує з Україною і має історичні конфлікти з Росією),

країни Балтії.

Проте Німеччина, за висновками штучного інтелекту є найбільш вірогідним кандидатом на арешт Путіна, якщо він з'явиться на її території. Варто зазначити, що востаннє Путін був у Німеччині 19 січня 2020 року. Він відвідав Берлін для участі в Міжнародній конференції по Лівії. Тоді Путін зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Тайпом Ердоганом і провів ряд переговорів з тодішніми офіційними особами — прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном і головною Європейською комісією Урсулой фон дер Ляйен.

Як повідомляв "Телеграф", у 2024 році МКС видав ордери на арешт секретаря Ради безпеки Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. Причина у воєнних злочинах проти України, за які вони несуть відповідальність.