Був помічений у військовій формі: де зараз зірка "Кварталу 95" Олександр Пікалов

Пікалов не веде зараз соцмережі

Олександр Пікалов став відомим як актор студії "Квартал 95", в якій працює з моменту її створення. Останнім часом комік не з'являється у публічному просторі та не дає інтерв'ю, як і Степан Казанін.

"Телеграф" розкаже про діяльність гумориста, а також де він зараз і чим займається.

Що відомо про Олександра Пікалова

Майбутній комік народився у 1976 році в Кривому Розі. Він здобув освіту гірничого інженера-підземника у Криворізькому технічному університеті. За фахом Олександр ніколи не працював, але виконував роботу зварювальника, охоронця, двірника. Також він був помічником дефектоскопіста на будівництві.

Пікалов був художнім керівником СТЕМу "Безпритульний", в якому брали участь майже всі актори з "Кварталу-95". Також комік грав у студентській команді КВН, а пізніше — у міській команді "Криворізька шпана". Коли ця команда розпалась, Олександр почав грати за "Збірну Дніпропетровська".

Пікалов грав у КВН "95 квартал", фото з мережі

Пікалов брав участь у лігах Воронежу і Дніпра. У 1998 році він почав грати у команді КВК "95 квартал". Став автором багатьох жартів студії. Також він грав у фільмах "Три мушкетери", "Як козаки", "Слуга народу", "Давай танцюй", "Гуллівер повертається", "Бункер".

Пікалов грав у різних фільмах, фото з мережі

Де зараз Олександр Пікалов

У квітні 2022 року Пікалов розповів виданню "Комсомольська правда в Україні", що на початку вторгнення росіян привозив людям їжу, ліки та бензин. Також комік склав присягу та вступив до Національної гвардії України. Паралельно він записував випуски новин "Байрактар NEWS" разом з Євгеном Кошовим.

У період з лютого 2022 року до січня 2024 року комік походив службу у військовій частині 3066 Північного ОТО. На початку вторгнення Росії в Україну Пікалов показував себе зі зброєю, а також поширював збір на одну з бригад. З січня 2024 року продовжив службу в Іміджево-видавничому центрі Нацгвардії.

Пікалов долучився до Нацгвардії

Пікалов продовжив записувати "Байрактар NEWS"

Влітку 2024 року Олександр з'явився на презентації спеціальних футболок від футбольного клубу "Локомотив". Окупанти знищили спортбазу цього ФК, тож лімітованою колекцією спортсмени нагадали про злочин росіян. Пікалов відвідав подію у військовій формі.

Пікалов відвідував захід ФК "Локомотиву", фото "Локомотиву"

Пікалов у військовій формі, фото ФК "Локомотив"

Водночас Олександр продовжує зніматися у "Кварталі 95". Кошовий зазначав "ТСН", що Пікалова відпускають на записи гумористичної програми за офіційним запитом, утім, бувають відмови. Натомість свою сторінку в інстаграмі комік зараз не веде.

Раніше "Телеграф" писав, де зараз актор "Кварталу 95" Володимир Мартинець. Його запросив у студію Володимир Зеленський.