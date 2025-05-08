Не чіпай нашу затоку! Трампу надійшли погрози з ісламської країни, де не люблять американців

Іран, який має найдовшу берегову лінію затоки, рішуче проти такого перейменування

Президент США Дональд Трамп має намір офіційно змінити вживану урядом назву "Перська затока" на "Арабська затока". Це не перший подібний крок політика: раніше він уже ініціював подібне перейменування.

Про це повідомляє "Associated Press" з посиланням на двох американських посадовців. Заяву очікують під час другого міжнародного візиту Трампа в межах його другого президентського терміну — до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Перська затока, яка межує з Оманом, ОАЕ, Катаром, Бахрейном, Кувейтом та має 36 миль берегової лінії Іраку, вже давно називається "Арабською" у кількох країнах регіону. Вони просувають таке найменування як інструмент політичного впливу.

Іран, який має найдовшу берегову лінію затоки, рішуче проти такого перейменування. Міністр закордонних справ Ірану Сейєд Аббас Арагчі назвав ініціативу "образливою для всіх іранців".

"Політично мотивовані спроби змінити історично усталену назву Перської затоки свідчать про ворожі наміри щодо Ірану та його народу і рішуче засуджуються. Такі упереджені дії є образою для всіх іранців, незалежно від їхнього походження чи місця проживання", — сказав він. Крім того, політик наголосив: назва "Перська затока" вживається з 16-го століття й зміна викличе гнів серед іранців по всьому світу.

Це рішення збігається з новим етапом перемовин США й Ірану щодо недопущення розробки ядерної зброї. Іран уже мав конфлікт через цю назву — у 2012 році погрожував судом Google за відсутність назви на картах. Нині Google Maps використовує обидві: "Перська затока (Арабська затока)".

Це може стати другою подібною ініціативою Трампа. Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США офіційно ініціював перейменування Мексиканської затоки та найвищої вершини Північної Америки — Деналі.