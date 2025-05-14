Ексміністра оборони Грузії, який воював за Україну, заарештували: що відомо

Сплачувати заставу він відмовився свідомо

Тбіліський міський суд 14 травня постановив узяти під варту колишнього міністра оборони Грузії Іраклія Окруашвілі. Йому замінили запобіжний захід із застави у 20 тисяч ларі (понад 280 тисяч гривень) на арешт.

Про це повідомляє грузинська служба Радіо Свобода. Підставою для рішення стала відмова політика з’явитися на засідання парламентської тимчасової слідчої комісії, яка розслідує події війни Грузії з Росією 2008 року.

Комісію ініціювала партія влади "Грузинська мрія", що прагне обмежити вплив опозиційного "Національного руху" — політичної сили експрезидента Міхеіла Саакашвілі, у якій раніше працював і сам Окруашвілі. Йому висунули обвинувачення за статтею 349 Кримінального кодексу Грузії — "невиконання вимоги тимчасової слідчої комісії", що передбачає до одного року ув’язнення або позбавлення права обіймати посади.

У квітні суд призначив Окруашвілі заставу та заборону виїзду за кордон, але він відмовився її сплачувати. Відомо, що у 2020 році ексміністр уже був засуджений до п’яти років позбавлення волі за участь у протестах у Тбілісі в червні 2019 року, однак у 2020-му був помилуваний президенткою Саломе Зурабішвілі.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Іраклі Окруашвілі приїхав до України як доброволець і вступив до Інтернаціонального легіону, пояснюючи своє рішення спільністю боротьби проти російської агресії.

Довідка: Іраклі Окруашвілі — грузинський юрист і політик, один із ключових соратників Міхеіла Саакашвілі у період після Революції троянд. У 2004–2006 роках очолював Міністерство оборони, до цього — МВС Грузії. У 2006-му був призначений міністром економіки, однак швидко подав у відставку та перейшов в опозицію. У 2007 році був змушений емігрувати до Франції, де отримав політичний притулок. Повернувшись до Грузії у 2012 році, був заарештований, однак згодом звільнений. У 2019-му знову затриманий через участь у протестах, а в 2020 році — помилуваний. У 2022 році долучився до оборони України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що уряд Грузії переглянув умови безвізового режиму для громадян України, скоротивши дозволений термін перебування в країні без візи з трьох років до одного.