Экс-министра обороны Грузии, который воевал за Украину, арестовали: что известно

Уплачивать залог он отказался сознательно

Тбилисский городской суд 14 мая постановил взять под стражу бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили. Ему заменили меру пресечения из залога в 20 тысяч лари (более 280 тысяч гривен) на арест.

Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода. Основанием для решения стал отказ политика явиться на заседание парламентской временной следственной комиссии, расследующей события войны Грузии с Россией в 2008 году.

Комиссию инициировала партия власти "Грузинская мечта", стремящаяся ограничить влияние оппозиционного "Национального движения" — политической силы экспрезидента Михеила Саакашвили, в которой ранее работал и сам Окруашвили. Ему предъявлены обвинения по статье 349 Уголовного кодекса Грузии — "невыполнение требования временной следственной комиссии", предусматривающей до одного года заключения или лишения права занимать должности.

В апреле суд назначил Окруашвили залог и запрет на выезд за границу, но он отказался ее платить. Известно, что в 2020 году эксминистр уже был приговорен к пяти годам лишения свободы за участие в протестах в Тбилиси в июне 2019 года, однако в 2020-м был помилован президентом Саломе Зурабишвили.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Иракли Окруашвили приехал в Украину как доброволец и вступил в Интернациональный легион, объясняя свое решение общностью борьбы против российской агрессии.

Иракли Окруашвили — грузинский юрист и политик, один из ключевых соратников Михеила Саакашвили в период после Революции роз. В 2004-2006 годах возглавлял Министерство обороны, до этого — МВД Грузии. В 2006 был назначен министром экономики, однако быстро подал в отставку и перешел в оппозицию. В 2007 году был вынужден эмигрировать во Францию, где получил политическое убежище. Вернувшись в Грузию в 2012 году, был арестован, однако впоследствии уволен. В 2019-м снова задержан из-за участия в протестах, а в 2020 году — помилован. В 2022 году присоединился к обороне Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что правительство Грузии пересмотрело условия безвизового режима для граждан Украины, сократив разрешенный срок пребывания в стране без визы с трех лет до одного.