Макрон відродить жахливу традицію заокеанських в'язниць: "пекло" для злочинців збудують просто посеред джунглів

Франція будує нову в'язницю в джунглях для наркобаронів та терористів

Франція збудує в'язницю суворого режиму в джунглях Амазонки. Тюрма з'явиться у Французькій Гвіані – заморській території країни. В ній утримуватимуть наркоторговців і терористів.

Будівництво обійдеться у 400 мільйонів євро, а відкриття заплановане на 2028 рік. Про це повідомляє BBC.

За словами міністра юстиції Франції Жеральда Дарманена, нова в'язниця боротиметься з організованою злочинністю на всіх рівнях наркоторгівлі. Установа матиме "надзвичайно суворий режим утримання" для найнебезпечніших злочинців.

Тюрму побудують у віддаленому місці в північно-західному регіоні Сен-Лоран-дю-Мароні. Вона зможе прийняти до 500 в'язнів, для найнебезпечніших передбачене окреме крило, пише видання.

Головна мета такого розташування – відрізати злочинців від їхніх мереж. "Наркобарони більше не зможуть контактувати зі своїми злочинними угрупованнями", – пояснив Дарманен в інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche.

Рішення про будівництво нової в'язниці прийняли після низки насильницьких нападів на тюрми у Франції. Зокрема, злочинці підпалювали автомобілі біля в'язниць, а тюрму Ла-Фарлед у Тулоні обстріляли.

За словами видання, французька влада вже давно намагається вирішити проблему з мобільними телефонами у в'язницях. Десятки тисяч таких пристроїв нелегально потрапляють до засуджених, що дозволяє їм керувати злочинними схемами з-за ґрат.

Сен-Лоран-дю-Мароні вибрали неспроста – це "стратегічне перехрестя" для наркокур'єрів з Бразилії та Суринаму. Історично це місце відоме як порт, через який засуджених відправляли до сумнозвісної каторжної колонії "Острів Диявола", що діяла з 1852 до 1954 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як виглядає моторошна в'язниця суворого режиму в Києві, де розстрілювали людей і як її знайти. Про це місце знають лише одиниці.