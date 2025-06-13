Экономике Ирана придет конец: назван объект, поражение которого станет критическим

Как Израилю легко вызвать коллапс в Иране и почему он этого не делает

Израиль мог бы нанести критический удар по экономике Ирана, атаковав всего три стратегических объекта. Это привело бы к полному коллапсу иранской экономики и лишило бы страны возможности финансировать военные действия.

Об этом рассказал источник издания "Телеграф" в Израиле на фоне новой волны противостояния между странами. Израильтяне пока ограничились ликвидацией руководства Ирана и его армии, не нанося ударов по экономической инфраструктуре.

Кенганский завод – самый главный энергетический объект Ирана.

Газовое месторождение Ирана

Самым уязвимым объектом эксперты называют Кенганский завод по переработке газа. Иран входит в число крупнейших потребителей природного газа в мире, а две трети всей электроэнергии страны производится именно из газа. Завод практически не защищен, поэтому атака на него будет технически простая.

Выход завода из строя оставит Иран без электричества в считанные дни или недели. Страна лишится возможности снабжать себя электроэнергией даже на минимальном уровне.

Порт Шаид Раджаи — единственный выход в Мировой океан

Порт Шаид Раджаи

Порт Шаид Раджаи — стратегический объект для Ирана. Именно из-заОн проходит более половины всей внешней торговли Ирана (50-70%) и 85% контейнерных перевозок. Это фактически главные "ворота" страны в мировую экономику.

"Остановка порта означает грандиозные перебои, если не полная остановка, поставок многих видов продовольствия и промышленных товаров", — рассказал единственный глубоководный порт в Иране.

Без этого порта иранская экономика была бы значительно изолированнее мировых рынков.

Остров Харк

Остров Харк

Третий стратегический объект – остров Харк, обеспечивающий около 90% всего экспорта иранской нефти. Нефтехранилища острова позволяют отправлять более 10 миллионов баррелей нефти ежедневно.

"Пожар после атаки на Харк будет практически невозможно потушить. Горело бы месяц", — заключает источник.

Ранее Телеграф также писал, что эксперт назвал слабое место Израиля в противостоянии с Ираном. На территории Ирана множество объектов военного назначения бункерного типа.