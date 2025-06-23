Британський уряд втрапив у корупційний скандал через "редизайн" сайту: ЗМІ повідомили подробиці

Річ у тім, що "редизайн" полягав у переміщенні крапки з одного місця на інше

Британський уряд витратив 532 тисячі фунтів стерлінгів (майже 716 тисяч доларів США, або понад 3 млн гривень) на оновлення дизайну урядового сайту. Проте підсумковий результат цього "редизайну" виявився більше схожим на спробу "розпилу" бюджетних коштів.

Про це пише британське видання Daily Mail. Зазначається, що раніше дизайн логотипа сайту уряду являв собою герб Англії та надпис "gov.uk" білим шрифтом на чорному фоні.

Основні зміни сайту виявилися, м'яко кажучи, дивними: чорний колір фону замінили на синій, а крапку перемістили у центр між словами та зробили бірюзовою, а не білою. Інформація про те, у скільки обійшлися платникам податків такі "зміни", викликала у пресі Великої Британії лють та глузування. Критика також пролунала з боку опозиції.

Втім, розлючені не тільки журналісти та громадськість. Навіть державні службовці назвали ситуацію неприйнятною, а зміни у логотипі та дизайні на півмільйона фунтів – "дешевими", "соромітними" й "абсолютно жахливими".

"Серйозно, хтось отримав гроші за пересування крапки?", – поцікавився один із чиновників в інтернеті під час обговорення новини.

Нагадаємо, паризький суд 31 березня 2025 року визнав лідерку ультраправої французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен винною у справі про розкрадання коштів Європейського парламенту. Як повідомляє Le Figaro, політикині призначено 4 роки ув’язнення, з яких два — умовні, ще два — з електронним браслетом під домашнім арештом. Окрім цього, вона має сплатити 100 тисяч євро штрафу та втратила право обіймати виборні посади протягом 5 років — з негайним виконанням рішення. Це фактично позбавляє Ле Пен шансу балотуватися у президенти Франції у 2027 році.