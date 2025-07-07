БРІКСу гаплик? Трамп наїхав своїми тарифами на оркестр країн Другого світу: чи небезпечно це для Путіна

Трамп боїться дедоларизації світової економіки — до чого можуть призвести його погрози

Президент США Дональд Трамп в черговий зазіхнув на один із ключових елементів антизахідної політики Путіна — БРІКС. Він погрожує обкласти додатковими 10% митами країни, які підтримують антиамериканську політику об’єднання.

"Телеграф" розібрався в тому, чи може це якось торкнутися Путіна.

Чим погрожує Трамп

Президент США на платформі Truth Social заявив, що країни, які підтримують "антиамериканську політику" БРІКС, будуть обкладені додатковим митом у розмірі 10%.

"Жодних винятків із цієї політики не буде. Дякую за увагу до цього питання!", — написав Трамп.

При цьому він не став уточнювати, що має на увазі під "антиамериканською політикою".

Невпевнені мита Трампа

Глава Білого дому 2 квітня 2025 року оголосив про підписання указу, який запровадив мита на імпорт із інших країн. Базову ставку було встановлено у розмірі 10% (у тому числі й для України), але деяким країнам загрожують мита в кілька разів більше. Такі ставки були покликані перетворити американську торгівлю з дефіцитної на профіцитну.

При цьому введення нових американських ставок було на паузі через торговельні переговори.

Президент США спочатку оголосив про підвищення так званих "взаємних" тарифів 2 квітня, але призупинив їхню дію на 90 днів, щоб дати країнам час на переговори, запровадивши на цей час 10-відсоткові мита. Наразі адміністрація Трампа оголосила про угоди з Великобританією та В’єтнамом і погодилася на перемир’я з Китаєм, внаслідок якого дві найбільші економіки світу послабили тарифи "око за око".

Крайній строк для укладання угод закінчувався 9 липня, проте міністр фінансів США днями зробив заяву, яка фактично відклала запровадження тарифів. Наразі крайній строк перенесено на 1 серпня, що дає країнам додатковий місяць для переговорів.

Не валюта, а безглуздий сувенір

Це не перше попередження Трампа на адресу країн БРІКС. Ще в січні, за кілька днів після інавгурації, він коментував ідею про введення єдиної валюти БРІКС, обіцяючи, що країни, які намагатимуться замінити долар такою валютою, зіткнуться з митами в 100%.

РосЗМІ писали, що їхня нова єдина валюта має замінити євро або долар, проте після погроз Трампа Кремль відмежувався від ідеї валюти БРІКС і заявив, що "це інше".

"У БРІКС не йдеться про створення спільної валюти. У БРІКС говорять про створення нових спільних інвестиційних платформ, які дозволять здійснювати інвестиції в треті країни, взаємні інвестиції і так далі", — заявили тоді в Кремлі.

Про намір створити міжнародну резервну валюту на основі кошика валют БРІКС у 2022 році заявляв і сам президент Росії Володимир Путін, проте згодом він повідомив, що держави організації до цього "не готові".

Валюта БРІКС

За підсумками, нова міжнародна валюта, по суті, досі залишається сувеніром.

Путіну все це до лампочки

Що означають погрози Трампа

Керівник центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у розмові з "Телеграфом" пояснив, що нова погроза Трампа на адресу БРІКС, ймовірно, пов’язана зі страхами США щодо дедоларизації світової економіки.

"Путін активно це просував ще на торішньому саміті БРІКС. Але оскільки зараз Путін трохи іншу риторику займає і нічого про це не говорить під час своїх виступів, то, звісно, побоювання Трампа зменшилися. Але процес все одно рухається", - вважає Клочок.

Також, на думку експерта,Трамп не міг не відрефлексувати і на ідею Путіна більше використати національну валюту при взаєморозрахунках.

"Такої ідеї трохи (не повністю на даному етапі) дотримується навіть Китай. Ще й нова підсумкова декларація саміту БРІКС мала згадку про його тарифи як про небажані для економіки", — говорить він.

Клочок каже, що тарифи Трампа — це "міждержавний рекет", яким той користується на правах сильного.

"Це не економіка, це не закон економіки, це не торгівля, це не пропозиція і попит. Тобто правило сильного. Трамп цим користується. Він у світі поважає двох людей — Путіна і Сі. Більше нікого. Тому те, що він відрефлексував, це цілком очікувано. Він нагадав, що він тут", — зазначив Клочок.

Чи реальні загрози

"Зверніть увагу, що запровадження тарифів буде відтерміновано до 1 серпня. Вже не 9 липня. Вони надсилають комусь листи. Тому це такий договорняк. Нічого конкретного не буде. Це моя думка", — вважає Клочок.

Чи торкнеться це Росії

"У них (США та РФ) торгівельний оборот на 3,5 мільярда. Це ніщо. Навіть якби тарифи ввели, то це мало б як позначилося на Росії ", — резюмував він.

Що таке БРІКС

БРІКС — це міжурядове об’єднання країн, які прагнуть зміцнити політичну та економічну взаємодію поза західним домінуванням. Організація була заснована в червні 2006 року (як БРІК, BRIC ) у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) за участю міністрів економіки Бразилії, Росії, Індії, Китаю. Взаємодія країн у рамках БРІК розпочалася у вересні 2006 року: з ініціативи президента Росії Володимира Путіна "на полях" сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку відбулася перша зустріч глав зовнішньополітичних відомств у форматі БРІК.

Саміт БРІКС 2024

Спочатку група складалася з п’яти держав — Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. З 2024 року до неї також увійшли Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Іран, Єгипет та Ефіопія, тому зараз об’єднання налічує десять країн.

Тобто: БРІКС — альянс, створений для зміцнення позицій країн-членів на міжнародній арені та протистояння США та Західній Європі. З боку Путіна платформа часто використовується для просування антизахідної риторики, особливо у контексті санкцій та війни з Україною. У своїх виступах Путін розповідає про організацію як про альтернативу "Великій сімці". Наприклад, напередодні звернення по відеозв’язку він вкотре заявив про відхід у минуле "однополярної системи міжнародних відносин, яка обслуговувала інтереси так званого золотого мільярда".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Трамп запитав, чи допоможе він Україні так, як Ізраїлю.