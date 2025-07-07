Європі буде дуже важко відмовитись від зброї з США: в The New York Times пояснили причини

Частина урядів у Європі вважає, що потрібно обмежити використання коштів на придбання американської зброї

Попри те, що країни Європи домовилися за наступні 10 років подвоїти інвестиції у власну оборону, є неприємний нюанс. Поки що незрозуміло, чи здатні європейські оборонні компанії заповнити ту "діру", яка виникне у європейських арміях у разі повної відмови від американської зброї. При цьому це важливий момент, оскільки у деяких країн зброї, виготовленої в США, дуже багато.

Про це пише американське видання The New York Times. Зазначається, що зараз Європа не має альтернативи низці видів озброєння, які постачають виключно Сполучені Штати. Навіть величезний обсяг фінансування "оборонки" – приблизно 14 трильйонів євро за 10 років – не зможе виправити ситуацію.

Наприклад, Європа фактично не має аналогів винищувачів F-35, які виробляються в США. Та ж сама ситуація з американськими системами протиповітряної оборони Patriot – їх не так легко замінити. Щобільше, багато зразків європейської зброї мають програмне забезпечення, розроблене в США, або американські запчастини у своєму складі. А низка країн вже стільки інвестувала в американську зброю, що змушена турбуватися про сумісність закупівель.

Все це вкупі з дебатами щодо оборонних витрат створило напруженість всередині деяких країн. Низка держав вирішує, чи справді потрібна незалежна від США оборонна промисловість. Інші країни вважають, що час для цього ще не прийшов – і, можливо, не прийде ніколи.

Аналітик та професор Вільного університету Брюсселя в Бельгії Гунтрам Вольф зазначив, що Європа повинна протягом п'яти років позбавитися від технологічної залежності від США. А директор Центру європейських реформ Чарльз Грант сказав виданню, що частина урядів у Європі вважає, що потрібно обмежити використання коштів на придбання американської зброї країнами Європейського Союзу. Важливо, щоб Європа не була залежна від США, додав експерт. Натомість країни Північної Європи, Прибалтики та Польща пропонують інвестувати в українську оборонну промисловість.

"Вони вважають, що ми не можемо бути ідеалістами, а повинні діяти зараз і витрачати гроші на Україну", – пояснив Грант.

Як відомо, на саміті НАТО в Гаазі у червні 2025 року лідери країн-членів альянсу домовилися спрямовувати 5% свого річного ВВП у безпеку до 2035 року відповідно до вимог президента США Дональда Трампа. Розроблений НАТО компроміс вимагає, щоб союзники виділяли "не менше 3,5% ВВП" на військові витрати у строгому сенсі та додатково 1,5% на безпеку у широкому розумінні, включаючи "захист критичної інфраструктури" та "мережеву" оборону.

Плани Альянсу викликали занепокоєння у Москві. Там почали переживати через збільшення видатків НАТО на оборону, а тому "порадили" цього не робити під приводом розвалу. Раніше міністр оборони Польщі Радослав Сікорський говорив те саме про Росію через надто високі воєнні витрати.