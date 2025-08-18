Не "мілітарі"? У що буде одягнений Зеленський на зустрічі з Трампом (фото)

Один із радників Трампа жартома сказав, що було б добре, якби Зеленський одяг костюм

Напередодні майбутньої зустрічі Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа темою для обговорення стало вбрання президента України. Білий дім поцікавився в українських чиновників, чи одягне Зеленський костюм на зустріч.

Про це повідомляє Axios, посилаючись на інформацію від двох джерел, безпосередньо знайомих із ситуацією. За їхніми даними, Зеленський з’явиться у Білому домі у понеділок у тому ж чорному піджаку, в якому він був на саміті НАТО у Нідерландах у червні.

"Це буде "костюм", але не повний", — повідомило одне з джерел.

Володимир Зеленський буде у цьому піджаку на зустрічі з Трампом

При цьому, один із радників Трампа, частково жартома, сказав: "Це був би гарний знак для миру", якби Зеленський одяг костюм у понеділок, але додав: "Ми не очікуємо, що він це зробить".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в лютому 2025 року Зеленського розкритикували в Овальному кабінеті через те, що був не в костюмі. Трамп твердо вірить у те, що потрібно виглядати належним чином, що, на його думку, для світового лідера означає носити костюм.

Невдовзі після цієї події українці почали створювати меми на цю тему.

Варто зазначити, що протягом усього періоду російської агресії Зеленський незмінно носив характерні оливкові футболки та воєнізований одяг, що стало його відомою візитною карткою та символом солідарності з українськими захисниками.

Саміт НАТО в Нідерландах став першим випадком з початку повномасштабної війни, коли Зеленський одягнув піджак у діловому стилі. Як писали ЗМІ, Трамп залишився цим задоволеним. У схожому вбранні Зеленський був на похороні Папи Римського Франциска у квітні 2025 року. Також у класичному костюмі президент України відвідав інавгурацію Папи Римського Лева XIV у травні.