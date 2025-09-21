Це щось новеньке. Трамп знову зганьбився своїм знанням історії та географії (відео)

Дональд Трамп припустився нової обмовки

Президент США Дональд Трамп, який раніше тричі переплутав Вірменію з Албанією, заявив, що саме він зупинив війну Камбоджі з Вірменією. На цей раз він назвав іншого учасника цієї війни – Азербайджан – Камбоджей.

Нову обмовку очільника Білого дому показав телеканал C-SPAN. Американський президент знову хвалив себе у ролі миротворця.

Під час виступу Трамп знову похвалився своїми заслугами у "зупинці війни" – цього разу між Камбоджею та Вірменією. Він заявив, що цей конфлікт нібито тільки розпочинався і міг мати тяжкі наслідки.

"У нас є Камбоджа, Вірменія. У нас є Косово, Сербія, Ізраїль, Іран, Єгипет, Ефіопія. Це краса, вони збудували ту маленьку дамбу в Ефіопії, яка є найбільшою дамбою у світі", – сказав президент США.

Востаннє він припускався подібної помилки на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером.

"Подумати тільки, ми, наприклад, врегулювали ситуацію між Азербайджаном та Албанією, це тривало роками", — заявив Трамп, говорячи про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

Абсолютно те саме він говорив на попередньому тижні, виступаючи на телеканалі Fox News. Наприкінці серпня очільник Білого дому також назвав Вірменію Албанією в інтерв’ю американському журналісту Марку Левіну.

Нагадаємо, Дональд Трамп також переплутав звичайний напис на фото із татуюванням банди. Він наполягав, що депортований чоловік має тату "MS13" на пальцях, хоча на зображенні видно, що це просто напис шрифтом Calibri, схожий на підробку в редакторі.