Знову з'явився: ексрадник Трампа та фігурант "Сигналгейту" Волтц отримав важливу посаду

Низка сенаторів від Демократичної партії виступала проти його кандидатури

Сенат США 19 вересня за поданням президента Дональда Трампа призначив постійним представникам в Організації Об'єднаних Націй Майкла Волтца — колишнього радника президента з національної безпеки. Волтц втратив посаду після скандалу з секретними обговореннями у месенджері Signal (так званий "Сигналгейт").

Про це повідомляє американське видання The Hill. Зазначається, що Волтц отримав нове призначення з дуже невеликою перевагою голосів — 47 сенаторів були за нього, тоді як 43 виступили проти.

При цьому Трамп номінував Волтца на цю посаду ще в травні. Але голосування затягувалося, оскільки низка сенаторів від Демократичної партії виступала проти його кандидатури. Втім, врешті-решт Волтца схвалили на посаду постпреда США в ООН — якраз перед початком тижня високого рівня в Генеральній асамблеї ООН, тож тепер він встигне взяти там участь.

Нагадаємо, що 1 травня президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про відставку радника з національної безпеки Майка Волтца. Як заявив глава Білого дому, він висуває Волтца на посаду постійного представника США в ООН. Тимчасово обов’язки радника з нацбезпеки виконував державний секретар Марко Рубіо. Також на цю посаду розглядали давнього прихильника Трампа, Стівена Міллера.

Скандал із Signal у США — що відомо про

Американські високопосадовці обговорювали військові удари по Ємену в закритому чаті месенджера. Однак через помилку до листування в Signal був доданий редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг, який згодом оприлюднив отриману інформацію. Чат нібито містив дані про типи озброєння, цілі атак та запланований час ударів.

Дональд Трамп запевнив, що йому нічого не відомо про те, як журналіст потрапив до чату його команди з національної безпеки. Водночас міністр війни США Піт Хегсет заперечив, що в розмові йшлося про військові плани. Також на тлі скандалу Трамп висловив підтримку Волтцу, назвавши його "хорошою людиною". Проте неофіційно президент США, писали ЗМІ, був доволі сильно розлючений. Причому, за даними ЗМІ, останнім "цвяхом" у "домовину" Волтца стала його занадто проізраїльська позиція.