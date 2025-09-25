З цього багато хто почав жартувати: що на шпалерах телефона у Трампа

У мережу потрапила світлина Трампа, на якій видно зображення на його телефонах

Днями у Сполучених Штатах Америки попрощалися з активістом Чарлі Кірком, який загинув від кульового поранення. На похорон приїхав і президент США Дональд Трамп. На шляху до Аризони, де відбувалась церемонія прощання, стало відомо, які шпалери встановлені на телефоні Трампа.

Спікер Палати представників Майк Джонсон поширив фото у соцмережі X, на якому він перебуває разом із Трампом на борту президентського літака Air Force One. На столі біля американського президента помітили два телефони, ймовірно, його власні. На екранах обох гаджетів можна було побачити портрети Трампа на головних заставках, пише Hindustan Times.

Дональд Трамп на борту президентського літака, фото з твітер-сторінки Майка Джонсона

Користувачі мережі з гумором відреагували на те, які шпалери Трамп обрав на телефоні. Зокрема, один із них опублікував фотожабу, де на екрані телефона політика можна побачити ретро-футболку команди WVU (Університету Західної Вірджинії). Також був мем, на якому шпалери Трампа замінили на картинку в стилі репера Кена Карсона.

Дональда Трампа помітили зі шпалерами у вигляді форми WVU. Невже POTUS (президент США) цього вікенду приїде до Морґантауна підтримати Mountaineers?. Користувач мережі

Трамп зі своїми телефонами

