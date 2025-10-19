Путін придумав новий обмін територіями: чи може Україна на це піти і як виглядатиме карта

Збудувати нову лінію оборони за межами Донбасу буде дуже складно через рельєф місцевості

Російський президент Володимир Путін під час розмови з американським лідером Дональдом Трампом висунув умову припинення війни в Україні — РФ має отримати контроль над Донецькою областю в обмін на частину тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. Саме Донецьку область Путін хоче не просто, адже вона відкрила б перед країною-агресором безліч можливостей.

Що потрібно знати:

16 жовтня Трамп і Путін провели телефонну розмову, в ході якої Путін запропонував віддати Росії Донецьку область в обмін на частину захоплених Запорізької та Херсонської областей.

Експерт Дмитро Снєгірьов назвав основні причини, через які Путін хоче Донецьку область: промисловість, природні копалини, вихід на інші міста

Виведення українських військ з Донбасу, як того хоче Путін, не принесе миру, а навпаки відкриє шлях ворогові для наступу на низку великих українських міст.

Чому Україна не може піти з Донбасу

Політолог та військовий експерт Дмитро Снєгірьов у коментарі "Телеграфу" раніше пояснював, що вихід із Донбасу несе відразу безліч ризиків для України. Один із них полягає в тому, що міста, які залишаються на підконтрольній частині Донбасу, — це промислові центри.

Причому зазначу, що саме Слов’янська, Краматорська агломерація – це зосередження основних підприємств важкої металургії, переробної металургії, хімічної тощо. Це промислове серце Донбасу. Плюс Слов’янськ – це поклади сланцевого газу наголошує експерт.

Ціль росіян у цьому випадку, на думку Снєгірьова, — виключення вирішення питання енергетичної незалежності України.

Росіяни докладатимуть максимум зусиль, щоб узяти під контроль усі природні копалини. Тобто можемо говорити про те, що це війна не війна за території як такі, а війна за контроль над природними ресурсами. Тобто зараз можна говорити про те, що Україна вирішує своє політичне та економічне майбутнє. Плюс питання безпеки. Окупанти вперлися фактично у пояс української оборони вважає він.

Водночас, ще одна ключова деталь Донбасу – безпека. Снєгірьов каже, що збудувати нову лінію оборони за межами Донбасу буде дуже складно через рельєф місцевості.

Це степова зона. Досить складно буде тримати ситуацію під контролем, враховуючи тотальну перевагу супротивника у повітрі. Плюс перевага ворога у кількості ствольної та реактивної артилерії. Це і створює досить серйозні проблеми щодо наявності нової лінії оборони України щодо умовної Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. пояснив він.

Що б втратила Україна при виході з Донбас. Інфографіка: Слово та справа

Снєгірьов вважає, що стратегічним завданням ворога є не захоплення Харкова, а вогневий контроль над ним.

Для його захоплення немає резервів. Їхнє завдання – вийти на відстань вогневої поразки з використанням стовбурової артилерії. Цей сценарій окупанти готують також, наприклад, і для Запоріжжя. Тобто спроба вийти на відстань до 20 кілометрів, щоби тероризувати місцеве населення. А враховуючи, що це міста-мільйонники, ми можемо уявити собі процеси каже він.

При цьому виведення українських військ з Донбасу, як того хоче Путін, не принесе миру, а навпаки відкриє шлях ворогові для наступу на інші міста. Снегівер зазначав, що під загрозою опиниться Харків. Завдання ворога — вийти на відстань вогневої поразки з використанням стовбурової артилерії. Цей сценарій торкнувся б і Запоріжжя.

Тобто спроба вийти на відстань до 20 кілометрів, щоби тероризувати місцеве населення. А враховуючи, що це міста-мільйонники, ми можемо уявити собі процеси підкреслив Снєгірьов.

Який вигляд має карта з бажаннями Путіна

Згідно з умовами, які озвучив Путін, Донбас повністю перейшов би під контроль Росії, а Україна повернула б частини окупованих зараз Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 жовтня у Вашингтоні відбулася зустріч українського та американського лідерів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.