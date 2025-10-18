Епштейн наздогнав: брат британського короля відмовився від усіх регалій через гучний скандал

Принц Ендрю втратить герцогський титул, але залишиться членом королівської родини

Брат короля Великої Британії Чарльза III принц Ендрю заявив, що добровільно відмовляється від титулу герцога Йоркського та усіх покладених йому королівських відзнак та регалій. Причиною стали численні обвинувачення на адресу Ендрю через його можливі тісні зв'язки зі скандальним мільярдером Джеффрі Епштейном.

Що треба знати:

Принц Ендрю виступив з офіційною заявою та підтвердив своє рішення

Сам принц, як і раніше, спростовує усі звинувачення на свою адресу, але не хоче ризикувати репутацією королівської родини

Король раніше думав над тим, щоб позбавити рідного брата титулів, але їм вдалося домовитися "по-сімейному"

Як повідомляє британське видання BBC, принц Ендрю в офіційній заяві повідомив, що обговорив своє рішення з монархом та членами родини короля. За підсумками розмови він, попри те, що спростовує усі звинувачення, все ж таки прийняв рішення відмовитися від титулів, нагород та відзнак.

"Ми дійшли висновку, що постійні звинувачення на мою адресу відволікають від роботи Його Величності та королівської родини. Я вирішив, як завжди, поставити обов’язок перед родиною та країною на перше місце. Я дотримуюся свого рішення, прийнятого п'ять років тому, відійти від громадського життя. За згодою Його Величності, ми вважаємо, що я маю зробити ще один крок. Тому я більше не використовуватиму свій титул чи почесті, які мені були надані", — сказав він.

Ендрю залишиться принцом королівської крові, але втратить титул герцога Йоркського. Проте його діти принцеса Беатріс та принцеса Євгенія — збережуть свої титули. При цьому зазначається, що Чарльз III раніше думав над позбавленням принца Ендрю титулів через сильні репутаційні ризики. Але їм вдалося домовитися про все у родинному колі — в тому числі участь в обговоренні приймав принц Уельський Вільям.

Що відомо про принца Ендрю

Принц Ендрю народився 19 лютого 1960 року, зараз йому 65 років. Він — третя дитина і другий син королеви Великої Британії Єлизавети II, та молодший брат чинного короля Британії Чарльза ІІІ. Був восьмим у черзі на королівський престол Британії, але після 2019 року фактично не відіграє жодної ролі в королівській родині.

Принц Ендрю

Скандал, який знищив репутацію принца, спалахнув у 2019 році, коли стало відомо, що Ендрю підтримував зв'язки зі скандальним Епштейном, якого звинувачували у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, в тому числі в продажі неповнолітніх. Ендрю заявляв, що припинив контакти з Епштейном після 2010 року, проте журналісти з'ясували, що принц та мільярдер активно обмінювалися електронними листами, засекретивши свої переговори.

Новий, ще сильніший удар Ендрю отримав у 2021 році. Громадянка США Вірджинія Джуффре подала в суд позов, стверджуючи, що постраждала від сексуального насильства з боку принца Ендрю. Джуффре заявила, що її "продав для сексу" принцу Епштейн, а до цього, з 2000 по 2002 рік в 17-річному віці вона страждала від сексуального насильства з боку самого мільярдера.

Справу тоді вдалося врегулювати — це коштувало принцу 12 мільйонів доларів. Проте сама Джуффре загадково померла у квітні цього року. За офіційною версією, мова йде про самогубство на тлі стресу та ниркової недостатності, яку Джуффре отримала після ДТП.

Вірджинія Джуффре

Справа Епштейна: що відомо

Справа Епштейна отримала відомість у 2019 році, коли мільярдера затримали правоохоронці в США. Його звинуватили у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Під час обшуків було знайдено сотні фото оголених жінок та дівчат. Але що страшніше — поліція знайшла численні докази того, що Епштейн дійсно торгував жінками, серед яких було щонайменше 40 неповнолітніх.

Джеффрі Епштейн

Втім, 10 серпня 2019 року Епштейн був знайдений мертвим у своїй камері попереднього ув’язнення. За офіційними повідомленнями причиною смерті є самогубство. Що сталося насправді, точно невідомо: конспірологічні теорії стверджують, що Епштейна ліквідували, оскільки він міг дискредитувати занадто велику кількість відомих людей. Усі свої таємниці мільярдер забрав із собою у потойбіччя: єдине, що залишилося — так звані "файли Епштейна", які досі частково засекречені.

До речі, саме ці "файли", серед яких може бути так званий "список клієнтів", своєрідний "перелік" покупців "живого товару", який нібито вів Епштейн, вже стали причиною політичного скандалу в США. Президент США Дональд Трамп обіцяв, що коли переможе на виборах, розсекретить усі "файли Епштейна". Проте після перемоги він не став цього робити — особливо бажання його адміністрації робити це впало після того, як мільярдер Ілон Маск натякнув, що серед клієнтів Епштейна нібито був сам Трамп.

Президент США Дональд Трамп

З іншого боку, Дональд Трамп насправді ніколи не приховував, що був знайомий з Епштейном ще з 1980-х років та тісно дружив з ним. Але Трамп заперечував, що він міг бути одним з "клієнтів" мільярдера. А спікер Палати представників США Майк Джонсон не так давно заявив, що Трамп насправді був інформатором ФБР у справі Епштейна — оскільки мільярдер привернув увагу правоохоронців ще у 2004 році.