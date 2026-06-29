Кінець Кремля вже передбачили: що насправді говорили Ванга, Нострадамус та інші провидці про війну

Болгарська пророчиця Вангелія Гуштерова є найпопулярнішою фігурою серед ясновидців минулого

Тема передбачень та пророцтв навколо російсько-української війни та майбутнього Кремля має колосальний медійний попит. Щоразу, коли ситуація на фронті чи всередині РФ загострюється, інформаційний простір наводнюють цитати відомих містиків минулого та сучасних астрологів.

Але аналіз показує чітку закономірність: більшість "сенсаційних пророцтв" є продуктом сучасних медіаманіпуляцій, політичних технологій або банального бажання видати бажане за дійсне. Історики та дослідники містицизму наголошують: переважна більшість таких передбачень є дуже розмитими, а багато цитат узагалі з'явилися вже після смерті самих пророків.

Пророцтва Баби Ванги: між міфами та пропагандою

Болгарська пророчиця Баба Ванга (Вангелія Гуштерова) є чи не найпопулярнішою фігурою, чиє ім'я використовують обидві сторони конфлікту.

Російський наратив: Російські таблоїди роками тиражували фразу, яку Ванга нібито сказала у 1979 році письменнику Валентину Сидорову: "Все розтане, наче лід, лише одне залишиться недоторканим — слава Володимира, слава Росії". Цей вислів активно експлуатується кремлівською пропагандою для виправдання культу особи президента Росії Володимира Путіна.

Реальність та спростування: Як зазначає розслідування авторитетного міжнародного видання The Guardian, більшість "пророцтв" Ванги ніколи не були зафіксовані письмово за її життя. Представники Фонду Баби Ванги в Болгарії офіційно заявляють, що подібні геополітичні тези — це "абсолютна брехня", а сама ясновидиця переважно займалася лікуванням людей і не робила глобальних політичних прогнозів. Ба більше, їй приписували "замах на Путіна з боку співвітчизника" на 2024–2025 роки (про що згадує медіаресурс WION), що прямо суперечить тезі про "вічну славу".

Баба Ванга. Фото: Вікіпедія

Також варто зазначити, що після 2022 року мережею почали масово поширюватися твердження, що Ванга нібито передбачила:

масштабну війну в Європі;

послаблення Росії;

завершення війни після великих втрат;

зміну світового порядку.

Крім того, ясновидиця нібито напророчила війну у Європі у 2025 році, яка за підсумками знищить населення усього континенту, пише Euronews. Але ж повномасштабне вторгнення почалося за три роки до того, а інших війн на континенті торік не було.

Нострадамус: війна, що закінчиться виснаженням

Французькому алхіміку традиційно приписують катрени про "велику війну в Європі".

Також астролог XVI століття нібито також писав про:

"жорстокі битви";

"виснаження народів";

появу миру після довгого конфлікту.

Мішель Нострадамус. Фото: Вікіпедія

Дослідники його творчості намагалися прив'язати його тексти до подій XXI століття, трактуючи згадки про "вогонь з неба" та "східного правителя" як падіння путінського режиму та кінець Кремля через внутрішній заколот або економічний колапс.

Проте мова катренів настільки розмита, що під неї можна підлаштувати будь-яку історичну подію від Наполеона до пандемії коронавірусу. Жодного прямого згадування України чи Росії у текстах Нострадамуса немає.

Алоїз Ірльмаєр: провидець, якому приписують "крах Росії"

Німецький ясновидець Алоїз Ірльмаєр ще у 1950-х роках описував майбутню велику війну в Європі.

Найчастіше йому приписують такі слова:

у Росії почнеться внутрішня революція;

влада впаде;

керівники держави загинуть або покінчать життя самогубством;

країна переживе масштабний громадянський конфлікт.

Алоїз Ірльмаєр. Фото: bgland24.de

Саме ці уривки після 2022 року часто використовують як "пророцтво кінця Кремля". Але такий варіант, якщо він взагалі правдивий, більше нагадує розпад Радянського Союзу, після якого у РФ припинили переслідування церкви:

"У Росії спалахує революція та громадянська війна. Трупів так багато, що їх уже не прибирають із доріг. Хрест знову зводиться на п'єдестал. Російський народ знову вірить у Бога. Великі партійні лідери вчиняють самогубства, і в крові змивається велика вина. Я бачу червону месу, змішану з жовтими обличчями, це загальний бунт та жахливі вбивства. Потім вони співають великодні пісні і запалюють свічки перед сакральними зображеннями. Молитвою християнства вмирає чудовисько пекла; також молодь знову вірить у заступництво Богоматері".

Едгар Кейсі: Росія після великої кризи

Американський містик Едгар Кейсі безпосередньо про сучасну Україну не говорив.

Однак йому приписують прогноз, що після великих потрясінь Росія:

переживе духовне оновлення;

змінить політичний курс;

стане "джерелом надії для світу".

Едгар Кейсі. Фото: Вікіпедія

Саме через ці слова багато сучасних інтерпретаторів вважають, що перед таким "оновленням" країна повинна пережити серйозну внутрішню кризу.

Історики зазначають, що Кейсі не називав конкретних дат і не описував сучасну російсько-українську війну.

Що кажуть містики сучасності та чому дати нестабільні

Якщо класичні пророки залишили туманні натяки, то сучасні астрологи, тарологи та екстрасенси оперують конкретними датами, які… постійно переносяться.

Аналітичний огляд прогнозів відомих українських та іноземних астрологів (наприклад, Влада Росса, Алакха Ніранжана чи Кушала Кумара, якого західна преса називає "індійським Нострадамусом") демонструє цікаву динаміку, зазначає i-vin.info:

Прогноз на 2024 рік: Більшість езотериків запевняли, що після сонячного затемнення у квітні 2024 року гаряча фаза завершиться до жовтня-листопада 2024 року через виснаження Кремля. Прогноз не справдився.

Прогноз на 2025 рік: Наступною "сакральною" датою називали травень 2025 року. Коли терміни минули, риторика змінилася: "Росіяни просто затягують час, тенденція перенесена на кінець літа або осінь".

Прогноз на 2026 рік: Зараз більшість прогнозів змістилися на середину або кінець 2026 року, посилаючись на парад планет або циклічність Сатурна, які нібито мають запустити незворотні процеси розпаду всередині еліт РФ.

Висновки

З пророкувань сучасних містиків, які постійно переносять дати, можна зробити висновок про те, що жодна езотерична методика не здатна дати точний прогноз, оскільки пророцтва адаптуються під поточний інформаційний фон та настрої суспільства.

Щодо передбачень, які приписують ясновидцям минулого:

здебільшого вони дуже розмиті;

багато цитат з'явилися вже після смерті авторів;

відсутні оригінальні рукописи або записи;

одна й та сама фраза може трактуватися десятками різних способів;

після початку великих історичних подій люди схильні "підганяти" старі тексти під сучасність.

Тому пророцтва про "кінець Кремля" та швидке завершення війни — це переважно психотерапевтичний контент для заспокоєння аудиторії або інструмент пропаганди. Реальне "пророцтво", яке збувається, пишеться безпосередньо на полі бою силами ЗСУ та забезпечується стійкістю світової економіки проти диктатури.

Раніше ми писали, на які країни розпадеться Росія. Штучний інтелект назвав п’ять центрів сили, які можуть відокремитися.