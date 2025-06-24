Різдво Іоанна Хрестителя 24 червня: яскраві листівки та картинки, щоб привітати близьких

Цього дня відзначається велике свято — Різдво Іоанна Хрестителя

Цього дня, 24 червня, за новим церковним календарем відзначається велике церковне свято — Різдво Іоанна Хрестителя (Іоанна Предтечі). Цей святий був пророком, який передбачив пришестя Месії, а пізніше хрестив Ісуса Христа.

Примітно, що це одне з небагатьох церковних свят, присвячених народженню святого, окрім Різдва Христового та Богородиці. Цього дня у храмах відбуваються святкові богослужіння, а віруючі вітають одне одного теплими словами та побажаннями.

"Телеграф" підготував добірку красивих картинок, листівок та побажань своїми словами, щоб ви могли привітати близьких зі святом.

Вітання та листівки з Різдвом Іоанна Хрестителя

Вітаю з великим святом Різдва Іоанна Хрестителя! Нехай його святе життя і проповідь покаяння надихають тебе на добрі справи. Бажаю миру в душі, радості та Божої благодаті!

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У день Різдва Іоанна Предтечі від щирого серця вітаю тебе! Нехай це світле свято наповнить твоє серце вірою та надією. Бажаю йти шляхом правди і любові, як навчав великий пророк.

Зі святом Різдва Іоанна Хрестителя! Нехай його приклад смирення та стійкості зміцнює тебе у духовному житті. Бажаю радості, миру та благословення від Господа цього святкового дня!

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Вітаю з Різдвом Іоанна Предтечі, пророка та хрестителя Господнього! Нехай його заклик до покаяння та праведності надихає тебе на чисте та світле життя. Бажаю Божої допомоги та душевного тепла!

Цього радісного дня Різдва Іоанна Хрестителя вітаю тебе від серця! Нехай його свята місія нагадує про важливість віри та чесноти. Бажаю миру, щастя та Божого благословення!

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Зі святом Різдва Іоанна Предтечі! Нехай цей день принесе тобі духовне оновлення та радість. Бажаю, щоб Божа благодать і приклад великого пророка завжди супроводжували тебе!

Вітаю з Різдвом Іоанна Хрестителя, провісника Спасителя! Нехай його життя надихає тебе на стійкість та віру в Божий промисел. Бажаю миру в душі та світлих днів!

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У день Різдва Іоанна Предтечі бажаю тобі духовної сили та радості! Нехай його проповідь про покаяння і правду веде тебе до світла та добра. Вітаю із цим світлим святом!

З Різдвом Іоанна Хрестителя! Нехай це свято наповнить твоє серце теплом і вірою в Божу милість. Бажаю жити в гармонії і слідувати шляхом любові та праведності!

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Вітаю зі святом Різдва Іоанна Предтечі! Нехай його святість і відданість Богові надихають тебе на добрі вчинки. Бажаю миру, щастя та Божого благословення у цей світлий день!

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