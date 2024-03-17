"Культури відрізняються": Макрон розповів, чи є конфлікт між ним та Шольцом щодо України

Президент Франції вважає, що у них з канцлером Німеччини багато спільного

Президент Франції Емманюель Макрон запевнив, що між ним і канцлером Німеччини Олафом Шольцом немає конфлікту, про який раніше писали ЗМІ. За його словами, у них просто різні стилі.

Про це Макрон він заявив в інтерв'ю газеті Le Parisien. Водночас Макрон підкреслив, що розбіжностей між Парижем та Берліном щодо питань допомоги Україні практично немає.

"Між мною і канцлером ніколи не було жодних проблем. У нас багато спільного з точки зору цілей і ситуації. Відрізняється лише спосіб їх втілення, тому що стратегічні культури наших країн відрізняються", – зазначив Макрон.

Він також підкреслив, що стратегічна культура Німеччини характеризується великою стриманістю, невтручанням та дистанціюванням від ядерної могутності. Водночас, за словами Макрона, Франція, яка володіє ядерною зброєю і сильною професійною армією є "зовсім іншою моделлю".

Нагадаємо, Financial Times, посилаючись на слова деяких чиновників, повідомило, що президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито перестали ладнати між собою. Їхні взаємини позначаються на ухваленні рішень щодо допомоги Україні на рівні Євросоюзу, уповільнюючи цей процес.