"Культуры отличаются": Макрон рассказал, есть ли конфликт между ним и Шольцом относительно Украины

Президент Франции считает, что у них с канцлером Германии много общего

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что между ним и канцлером Германии Олафом Шольцом нет конфликта, о котором ранее писали СМИ. По его словам, у них просто разные стили.

Об этом он заявил в интервью газете Le Parisien. В то же время Макрон подчеркнул, что разногласий между Парижем и Берлином по вопросам помощи Украине практически нет.

"Между мной и канцлером никогда не было никаких проблем. У нас много общего с точки зрения целей и ситуации. Отличается только способ их воплощения, потому что стратегические культуры наших стран отличаются", – отметил Макрон.

Он также подчеркнул, что стратегическая культура Германии характеризуется большим воздержанием, невмешательством и дистанцированием от ядерного могущества. В то же время, по словам Макрона, владеющая ядерным оружием и сильной профессиональной армией Франция является "совсем другой моделью".

Президент Франции также повторил свое заявление о возможном развертывании западных сухопутных войск в Украине. Он подчеркнул, что операции на земле могут понадобиться в какой-то момент для противодействия российским силам.

Напомним, Financial Times, ссылаясь на слова некоторых чиновников, сообщило, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц якобы перестали ладить между собой. Их отношения сказываются на принятии решений о помощи Украине на уровне Евросоюза, замедляя этот процесс.