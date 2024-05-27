Президент Естонії обіцяє поставити Росію на коліна: у Лаврова вже збудилися

Це потрібно, щоб схилити країну-агресора до переговорів

Президент Естонії Алар Каріс заявив про необхідність "поставити Росію на коліна". Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова вже відреагувала.

Каріс сказав таку фразу у контексті відмінювання країни-агресора до переговорів. Вона прозвучала в інтерв’ю фінській службі новин Yle. На його думку, щоб прості росіяни зрозуміли, що треба щось робити, необхідний тиск, у тому числі й із боку Заходу, і зараз найголовніше – зупинити російську військову машину.

"Ми зробимо все можливе, щоб поставити Росію та Путіна на коліна. Тоді ми зможемо розпочати серйозні переговори щодо припинення війни на території України", — заявив президент Естонії.

Своєю чергою Марія Захарова у своєму Telegram-каналі поспішила відповісти, що нібито її країна не знає, як це.

"Президент Естонії Каріс заявив про необхідність поставити Росію та її керівництво на коліна. А як це? Нехай покаже", — написала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні Захарова відреагувала на обговорення, що в Україні можуть з’явитися французькі військові. Поплічниця Кремля заявила, що "у разі їх появи в зоні конфлікту стануть цілями для російських збройних сил".