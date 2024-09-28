"Нам потрібна Росія": в Австрії не хочуть обривати зв’язку з Москвою

Австрія сподівається, що діалог із Росією буде відновлено

Росія не готова до переговорів щодо завершення свого вторгнення до України. Проте в Австрії вважають, що Європа не повинна обривати із нею зв’язку.

Про це розповів глава МЗС Австрії Олександр Шалленберг в інтерв’ю місцевим ЗМІ. За його словами, заходу все ще варто шукати можливості вступити у діалог із Москвою.

"Світ не чорно-білий. Нам потрібна Росія, наприклад, у питанні клімату. Росія є членом ОБСЄ, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, яку я продовжую вважати вирішальною та важливою на європейському континенті. Так само очевидно, що є складності і з іншими питаннями", — сказав він.

За його словами, російська війна проти України закінчиться переговорами, як будь-яка інша. Однак для того, щоб у цьому був сенс, необхідно, щоб за стіл сіли і Росія, і Україна.

При цьому Шалленберг зазначає, що зараз у нього складається враження, ніби Москва не налаштована на змістовні дискусії, проте сподівається на те, що це зміниться в майбутньому.

"Зрештою, марно, якщо ми всі просто розмовляємо один з одним, а Росії ні, Китаю ні, Бразилії, Індії і так далі ні. Ми маємо залучити ці держави до участі. Це вкрай важливо, бо інакше у нас не буде світу", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок говорила, що Кремль не хоче сідати за стіл переговорів. Крім того, вона зазначила, що всі спроби повернути Росію до дипломатії завершувалися лише посиленням повітряного терору проти України та призводили до нових смертей та руйнувань.