"Нам нужна Россия": в Австрии не хотят обрывать связи с Москвой

Австрия надеется, что диалог с Россией будет восстановлен

Россия не готова к переговорам по завершению своего вторжения в Украину. Однако в Австрии считают, что Европа не должна обрывать с ней связи.

Об этом рассказал глава МИД Австрии Александр Шалленберг в интервью местным СМИ. По его словам, западу все еще стоит искать возможности вступить в диалог с Москвой.

"Мир не черно-белый. Нам нужна Россия, например, в вопросе климата. Россия является членом ОБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которую я продолжаю считать решающей и важной на европейском континенте. Столь же очевидно, что есть сложности и с другими вопросами", — сказал он.

По его словам, российская война против Украины закончится переговорами, как и любая другая. Однако для того, чтобы в этом был смысл необходимо, чтобы за стол сели и Россия, и Украина.

При этом Шалленберг отмечает, что в настоящее время у него создается впечатление будто Москва не настроена на содержательные дискуссии, однако надеется на то, что это изменится в будущем.

"В конце концов, бесполезно, если мы все просто разговариваем друг с другом, а России нет, Китая нет, Бразилии, Индии и так далее нет. Мы должны привлечь эти государства к участию. Это крайне важно, потому что иначе у нас не будет мира", — сказал он.

Как сообщалось ранее, глава МИД Германии Анналена Бербок говорила, что Кремль не хочет садиться за стол переговоров. Кроме того, она отметила, что все попытки вернуть Россию к дипломатии завершались лишь усилением воздушного террора против Украины и приводили к новым смертям и разрушениям.