Прем'єру Словаччини Фіцо, який вижив після замаху, прислали конверт із кулею: подробиці

Наразі триває перевірка

У середу, 25 вересня, прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо, який пережив замах на своє життя, доставили конверт. У ньому була куля.

Про це повідомило видання Aktuality. У пресслужбі словацького уряду зазначили, що конверт надійшов прем'єру 25 вересня зранку.

"Ми можемо підтвердити, що конверт із кулею, адресований прем'єр-міністру Словаччини, сьогодні був доставлений до урядової канцелярії", – повідомили у пресслужбі словацького уряду.

Як зазначило видання, наразі отриманий конверт перевіряють співробітники управління захисту посадових осіб та дипломатичних місій Словаччини.

Напад на Роберта Фіцо — що відомо

Нагадаємо, у травні у Словаччині скоїли замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Після госпіталізації голову уряду одразу прооперували, втім, деякий час його стан залишався важким. Прогнози щодо одужання прем'єра були невтішні. Проте вже 31 травня його доставили з лікарні у місті Банська-Бистриця додому в Братиславу на відновлення.

Зловмисника, який здійснив постріли, затримали на місці події. Виявилося, що це 71-річний письменник. "Телеграф" вже розповідав, що відомо про нападника.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що казав Роберт Фіцо про Україну.