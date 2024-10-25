Мільйони пляшок Coca-Cola терміново вилучають з продажу в Європі

Подальша доля відкликаних пляшок невідома

В Австрії компанія Coca-Cola HBC Austria GmbH відкликає з ринку 28 мільйонів півлітрових пляшок з напоями. Причиною стала підозра в наявності у них металевих фрагментів.

Про це пише АРА з посиланням на пресслужбу Віденського ринкового відомства. Зазначається, що спричинити забруднення напоїв міг технічний збій.

"Це, мабуть, найбільше відкликання продукції в історії Австрії. 28 мільйонів півлітрових пляшок Coca-Cola, Fanta, Sprite і MezzoMix були повернуті компанії в цій країні з середи", — повідомив австрійський регулятор.

Відкликання стосується напоїв у 0,5 л пляшках із терміном придатності від 4 лютого до 12 квітня 2025 року та маркуванням "WP". Компанія Coca-Cola закликає не вживати ці продукти через можливі ризики для здоров’я. Водночас повідомляється, що поки що не було зареєстровано жодного випадку, щоб внаслідок вживання напоїв постраждала людина.

Зазвичай вилучені пляшки відправляють на переробку. Проте у Coca-Cola Austria не захотіли коментувати це на запитання APA, але сказали, що працюють "у тісній координації з владою".

Австрія має власну компанію з розливу Coca-Cola вже протягом 95 років. Першим партнером американської компанії з виробництва напоїв у пляшках і дистрибуції був Генріх Ганаль з Блуденца. У 1929 році він почав виробляти перші 24 000 пляшок Coca-Cola — майже століття потому Coca-Cola HBC Austria продає 471 мільйон літрів напоїв на рік і налічує близько 900 працівників.

Нагадаємо, в Україні популярні безалкогольні напої, на кшталт Pepsi, Fanta, Coca-Cola та інші можуть зрости в ціні у 2,5 раза. Загалом мова про всі солодкі напої, які містять цукор або підсолоджувачі.