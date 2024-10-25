Миллионы бутылок Coca-Cola срочно изымают из продажи в Европе

Дальнейшая судьба отозванных бутылок неизвестна

В Австрии компания Coca-Cola HBC Austria GmbH отзывает с рынка 28 миллионов полулитровых бутылок с напитками. Причиной послужило подозрение в наличии в них металлических фрагментов.

Об этом пишет АРА со ссылкой на пресс-службу Венского рыночного ведомства. Отмечается, что повлечь загрязнение напитков мог технический сбой.

"Это, пожалуй, самый большой отзыв продукции в истории Австрии. 28 миллионов полулитровых бутылок Coca-Cola, Fanta, Sprite и MezzoMix были возвращены компании в этой стране со среды", — сообщил австрийский регулятор.

Отзыв касается напитков в 0,5 л бутылках со сроком годности от 4 февраля по 12 апреля 2025 года и маркировкой "WP". Компания Coca-Cola призывает не употреблять эти продукты из-за возможных рисков для здоровья. В то же время сообщается, что пока не было зарегистрировано ни одного случая, чтобы в результате употребления напитков пострадал человек.

Обычно изъятые бутылки отправляют на переработку. Однако в Coca-Cola Austria не захотели комментировать это на вопрос APA, но сказали, что работают "в тесной координации с властями".

Австрия имеет собственную компанию по разливу Coca-Cola уже 95 лет. Первым партнером американской компании по производству напитков в бутылках и дистрибуции был Генрих Ганаль из Блуденца. В 1929 году он начал производить первые 24 000 бутылок Coca-Cola – почти столетие спустя Coca-Cola HBC Austria продает 471 миллион литров напитков в год и насчитывает около 900 работников.

Напомним, в Украине популярные безалкогольные напитки, вроде Pepsi, Fanta, Coca-Cola и другие могут вырасти в цене в 2,5 раза. В общем речь обо всех сладких напитках, содержащих сахар или подсластители.