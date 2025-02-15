"Кинули кістку": у Держдумі Росії сміються з Європи, яка пустила на гонку російського чемпіона

У РФ вважають, що незабаром росіян повернуть до міжнародного спорту

Депутат Держдуми РФ, олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова висміяла європейців, які прийняли в Італії російського лижника Олександра Большунова. Напередодні росіянин виграв престижну лижну гонку Sudtirol Moonlight Classic в Італії.

Відповідний коментар Журовоъ наводить vseprosport.ru. Світлана цинічно заявила, що європейцям "кинули кістку, щоб вони трохи напружилися".

"Одним оком спостерігають за нашими. Норвежці стежили і продовжують стежити за Олександром і на внутрішньоросійських змаганнях. Висловлювали думку, що йому всі піддаються, хоча фахівці всі розуміють, як проходить траса, яка може бути з різним ландшафтом, спортивна форма.

Багато хто засуджував, навіщо він поїхав до Європи й так далі. Кістку їм кинути, щоб вони трошки напружилися, росіяни повертаються. Чи станеться це повернення – ось питання. Поки що не видно найближчих перспектив. Але хто знає, може, наступного року озвучать.

Деякі федерації вже готові до того, щоб росіяни виступали в нейтральному статусі, інші, мабуть, чекають [моменту], щоб не було скандалів та розбірок і росіяни повернулися одразу з прапором та гімном після мирних переговорів”, – заявила Журова.

Нагадаємо, росіяни з березня 2022 року усунуті від турнірів під егідою Міжнародної федерації лижного спорту (FIS). Перегони в Італії проходили не під егідою FIS. Раніше організатори Sudtirol Moonlight Classic зіткнулися з критикою через включення Большунова до списку учасників перегонів. Вони пояснили допуск росіянина "принципом спорту, справедливості та милосердя". Пізніше вони прибрали російський прапор зі стартового протоколу росіянина.