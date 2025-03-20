Кому буде вигідне "енергетичне" припинення вогню? В ЗМІ спробували розібратися

Росіяни з осені 2022 року атакують українську енергетику, а українські атаки по НПЗ завдають росіянам величезної економічної шкоди

Українська енергетика багато разів піддавалася російським повітряним атакам, оскільки росіяни намагалися використати холод та відсутність світла, як зброю проти українського населення. Проте останні два роки Україна відповідає масштабними дроновими ударами по російській енергетиці, вибиваючи перш за все нафтові потужності російського режиму. Тому 30-денне "енергетичне" припинення вогню може стати вигідним для обох сторін.

Про це пише інформаційне агентство Bloomberg. Зазначається, що попри заяви про готовність до припинення ударів по енергетиці та інфраструктурі, російські війська продовжують атакувати українські міста.

Росіяни з осені 2022 року атакують українську енергетику. Теплові та гідроелектростанції піддаються ударам БПЛА та ракет, росіяни намагаються знищувати підстанції, а останнім часом ворог б'є по газовій інфраструктурі.

Водночас, Україна використовує ударні безпілотники власного виробництва, які вже здатні літати на мінімум тисячу кілометрів, для ударів по російським нафтопереробним заводам. НПЗ та нафтобази палають усюди – від прикордонних регіонів Росії та Москви та Башкортостану. Українські атаки завдають росіянам величезної економічної шкоди, оскільки нафта та газ – головні джерела експортних доходів Росії.

Якщо 30-денне "енергетичне перемирʼя" запрацює, Кремль отримає передих від ударів БПЛА по нафтових об'єктах, зможе провести технічне обслуговування, а російські фермери не зіткнуться з дефіцитом палива під час посівної кампанії. Водночас зростуть російські експортні доходи.

Але й Україні перемир'я буде вигідним, оскільки українці перепочинуть від відключень електроенергії, які все ще відбуваються локально після деяких атак Росії у областях, або обласних центрах. Україна може швидко провести потрібне щорічне обслуговування атомних електростанцій, щоб не зупиняти їх тоді, коли електроенергія дійсно буде потрібна, а пошкоджені об'єкти енергетики можна буде відбудувати.

"Перерва в авіаударах може також дозволити Україні збільшити внутрішній видобуток газу і закачати більші обсяги палива в сховища протягом літа – життєво важлива підготовка до наступної зими", – резюмувало видання.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський погодився припинити удари по російських енергетичних об'єктах під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Але тільки за умови, що Росія також припинить бити по українській енергетиці. Розмова відбулася через день після того, як Путін у розмові з Трампом висловив готовність обмежити атаки на енергетичну інфраструктуру України, але не погодився на повне припинення вогню.

Як відомо, 18 березня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним, під час якої було схвалено припинення ударів далекобійною зброєю по об’єктах енергетичної інфраструктури. Відразу після цього росіяни розпочали масштабну атаку по Україні з використанням близько 150 дронів.